У РФ заявили про ракетну атаку на Крим

Кримський півострів атакували ракети і безпілотники. Є дані, що внаслідок попередньої атаки ЗСУ в Криму загинули високопоставлені офіцери.

У міноборони РФ у суботу, 6 січня, повідомили, що засоби протиповітряної оборони (ППО) перехопили і знищили чотири авіаційні керовані ракети над анексованим Кримським півостровом, йдеться в Telegram-каналі російського відомства.

Крім того, згідно з повідомленням російського міноборони, 5 січня над Чорним морем було збито п'ять безпілотників.

4 січня окупаційний так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про "наймасованішу за останній час атаку" на Крим. У російському мінооборони звітували тоді про збиття десяти українських ракет. Водночас у Збройних силах України (ЗСУ) заявили, що ціллю удару був командний пункт армії РФ поблизу Севастополя.

За даними прокремлівського Telegram-каналу "Кремлівська табакерка" з посиланням на кілька джерел у Генштабі та міноборони РФ, того дня три ракети ЗСУ досягли цілей. Джерела каналу стверджують, що удари було завдано по військових об'єктах у Сакському районі, а також поблизу Севастополя.

"На двох об'єктах загинули 23 військових, п'ятеро з них - високопоставлені офіцери. Також серед загиблих - щонайменше дев'ять спецпризначенців", - ідеться в повідомленні "Кремлівської табакерки". Крім того, зазначає канал, унаслідок атаки втрачено кілька елементів ППО і засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ). У зв'язку з цим військові запросили в Москві термінове посилення ППО півострова.

Так само речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук припустив , що кілька високопоставлених російських офіцерів або генералів, імовірно, були ліквідовані під час ураження командного пункту під Севастополем.

За словами речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, українська сторона зараз оцінює наслідки ударів. Вона також підтвердила інформацію про ураження російського командного пункту та "серйозне пошкодження системи захисту на Кримському півострові".

Командувач Повітряних сил Збройних сил України Микола Олещук зранку, 6 січня, підтвердив ураження пункту управління армії РФ на аеродромі Саки, подякувавши льотчикам за роботу.