У РФ кажуть про атаку БпЛА, ціллю міг бути воєнний аеродром

Влада Краснодарського краю РФ заявила про масовану атаку дронів. Ціллю удару міг бути військовий аеродром "Кримськ", розташований у регіоні.

Два муніципалітети Краснодарського краю РФ у ніч на п'ятницю, 15 листопада, зазнали масованої атаки дронів, заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв. За його словами, сили протиповітряної оборони (ППО) РФ нібито перехопили кілька десятків БпЛА у Кримському та Червоноармійському районах краю.

Як стверджує Кондратьєвв, у Кримську та у станиці Полтавській уламки збитих безпілотників пошкодили декілька приватних домоволодінь, проте минулося без постраждалих. Втім, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко в дописі у Telegram заявив, що вночі у Краснодарському краї був атакований військовий аеродром "Кримськ", додавши до нього відео дронового удару (обережно, на відео чути нецензурну лексику).

Російський Telegram-канал Astra пише, що мешканці Кримська повідомляють про численні вибухи уночі, й також припускає, що ціллю атаки міг бути військовий аеродром.

В міноборони РФ стверджують, що ППО збила 51 дрон

Міністерство оборони РФ у ранковому зведенні у п'ятницю заявило, що сили ППО уночі нібито "перехопили та знищили" 51 український безпілотник, з яких 36 нібито були збиті над територією Краснодарського краю. Ще три дрони нібито збили над анексованим Росією Кримом, два - над територією Бєлгородської області РФ і ще 10 - над акваторією Азовського моря.

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Нагадаємо, що в ніч на 12 листопада у Старооскольському міському окрузі Бєлгородської області РФ унаслідок атаки безпілотника сталося загоряння одного з резервуарів на території нафтобази. 10 листопада Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ураження безпілотниками складів з боєприпасами у Брянській області Росії.