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У РФ кажуть про атаку БпЛА, ціллю міг бути воєнний аеродром

Дмитро Шварц
15 листопада 2024 р.

Влада Краснодарського краю РФ заявила про масовану атаку дронів. Ціллю удару міг бути військовий аеродром "Кримськ", розташований у регіоні.

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Український військовий готує ударни дрон до польоту над позиціями російських військ, травень 2024 року
В РФ заявили про масований удар дронів. Ціллю міг бути військовий аеродром в Краснодарському краї РФ (фото ілюстративне)Фото: Inna Varenytsia/REUTERS

Два муніципалітети Краснодарського краю РФ у ніч на п'ятницю, 15 листопада, зазнали масованої атаки дронів, заявив губернатор регіону Веніамін Кондратьєв. За його словами, сили протиповітряної оборони (ППО) РФ нібито перехопили кілька десятків БпЛА у Кримському та Червоноармійському районах краю.

Як стверджує Кондратьєвв, у Кримську та у станиці Полтавській уламки збитих безпілотників пошкодили декілька приватних домоволодінь, проте минулося  без постраждалих. Втім, керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Андрій Коваленко в дописі у Telegram заявив, що вночі у Краснодарському краї був атакований військовий аеродром "Кримськ", додавши до нього відео дронового удару (обережно, на відео чути нецензурну лексику).

Російський Telegram-канал Astra пише, що мешканці Кримська повідомляють про численні вибухи уночі, й також припускає, що ціллю атаки міг бути військовий аеродром.

В міноборони РФ стверджують, що ППО збила 51 дрон

Міністерство оборони РФ у ранковому зведенні у п'ятницю заявило, що сили ППО уночі нібито "перехопили та знищили" 51 український безпілотник, з яких 36 нібито були збиті над територією Краснодарського краю. Ще три дрони нібито збили над анексованим Росією Кримом, два - над територією Бєлгородської області РФ і ще 10  - над акваторією Азовського моря.

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Нагадаємо, що в ніч на 12 листопада у Старооскольському міському окрузі Бєлгородської області РФ унаслідок атаки безпілотника сталося загоряння одного з резервуарів на території нафтобази. 10 листопада Генеральний штаб Збройних сил України заявив про ураження безпілотниками складів з боєприпасами у Брянській області Росії.

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