У РФ кажуть про загиблих через атаку БпЛА у Курській області

Регіональна влада Курської області РФ стверджує, що в селищі Городище дрон атакував житловий будинок, внаслідок чого загинули п'ятеро людей. Відповідальність за удар поклали на Україну.

Тимчасовий виконувач обов'язків губернатора Курської області Олексій Смирнов уранці в суботу, 29 червня, заявив про п'ятьох загиблих в селищі Городище Рильського району нібито внаслідок влучання БпЛА по житловому будинку. Відповідальність за атаку в РФ поклали на Україну.

Як стверджує Смирнов, серед загиблих - двоє дітей, ще двоє жителів доставлені в районну лікарню у важкому стані. Українська сторона звинувачення в обстрілі поки не коментувала.

Міноборони РФ: Знищено сім безпілотників

Між тим, міністерство оборони РФ відзвітувало про "перехоплення та збиття" в ніч на 29 червня шістьох українських ударних дронів: два - над територією Тверської області, один - над Брянською областю, один - над Бєлгородською, а ще два - над територією анексованого Криму. Через кілька годин міністерство повідомило про знищення ще одного безпілотника над Бєлгородською областю. Про атаку на Курщину оборонне відомство РФ не згадало.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз зазначив, що дрон був збитий над Суразьким районом регіону. При цьому постраждалих і руйнувань немає, стверджує Богомаз. Влада Тверської області також заявила, що обійшлося без постраждалих.

Про роботу протиповітряної оборони у Севастополі вранці у суботу повідомила також так звана влада окупованого Кримьского півострова.

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