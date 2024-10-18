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У РФ за "пропаганду чайлдфрі" хочуть штрафувати до $50 тис

Дмитро Шварц
18 жовтня 2024 р.

Поправки до ухвалених раніше законів передбачають за "пропаганду чайлдфрі" штрафи: до 400 тисяч рублів - для фізосіб, до 800 тисяч - для посадових осіб, до 5 мільйонів рублів - для юридичних.

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Державна дума РФ (архівне фото)
У РФ хочуть "захистити людей від нав'язування їм ідеології бездітності"Фото: The State Duma/AP/picture alliance

Державна дума РФ у четвер, 17 жовтня, ухвалила у першому з трьох необхідних читань поправки про заборону так званої "пропаганди чайлдфрі", для чого внесла доповнення до шести федеральних законів, які передбачають, зокрема, заборону пропаганди педофілії, ЛГБТ, зміни статі.

Як передає Reuters, пропозиція заборонити контент, який, як вважається, пропагує бездітний спосіб життя, отримала одностайну підтримку членів нижньої палати російського парламенту.

"Важливо захистити людей, в першу чергу молоде покоління, від нав'язування їм ідеології бездітності в інтернеті, ЗМІ, кіно, рекламі. Ми продовжуємо формувати єдину правову базу для захисту дітей, сім'ї та традиційних цінностей", - заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін.

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Штрафи за пропаганду "чайлдфрі"

Поправки передбачають, що авторам контенту, який порушує закон, загрожують штрафи: до 400 000 рублів ($4125) для фізичних осіб, вдвічі більше для посадових осіб і до 5 мільйонів рублів ($51550) для юридичних осіб.

Володін наголосив, що закон не спрямований на криміналізацію жінок, які вирішили не ставати матерями. "Рішення мати дітей чи ні - за жінкою. З ким вона хоче проконсультуватися щодо цього - знову ж таки, за нею. Але не повинно бути ніякої пропаганди, яка тисне на жінку, коли вона ухвалює рішення про народження дитини", - написав він у Telegram.

Президент РФ Володимир Путін, який зображує Росію як бастіон моральних цінностей, заохочує жінок мати щонайменше трьох дітей, щоб забезпечити демографічне майбутнє країни.

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Демографія РФ

Демографічна проблема в РФ набула ще більшої актуальності для влади після того, як офіційні дані, опубліковані минулого місяця, показали, що рівень народжуваності в Росії впав до найнижчого за чверть століття.

Тим часом рівень смертності в РФ зростає, а війні в Україні поки не видно кінця. Офіційна кількість жертв засекречена, але спільний проєкт Російської служби BBC та незалежної служби новин "Медіазона" стверджує, що підтвердив загибель щонайменше 72 899 російських солдатів станом на 10 жовтня.

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