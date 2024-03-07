У РФ співробітники ФСБ убили активіста з Білорусі

Убивство Миколи Алексєєва сталося під час спроби його затримання. За версією ФСБ, активіст був завербований спецслужбами України для здійснення теракту в місті Олонець.

В Олонецькому районі республіки Карелія співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії вбили 49-річного опозиційного активіста з Білорусі Миколу Алексєєва. Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA в четвер, 7 березня. Про вбивство активіста також пише новинне агентство "Інтерфакс" із посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ.

За версією ФСБ, під час затримання в середу, 6 березня, Микола Алексєєв буцімто відкрив вогонь із вогнепальної зброї по співробітниках російських спецслужб і був убитий "під час бойового зіткнення". ФСБ також стверджує, що білорус за завданням спецслужб України нібито збирався підірвати одну з будівель адміністрації в місті Олонець. Крім того, у російській спецслужбі заявили, що Алєксєєв перебував у міждержавному розшуку у зв'язку з тим, що був членом "Полку імені Кастуся Калиновського" - загону білоруських добровольців, які воюють проти Росії на боці України.

Як повідомляє ASTRA, Микола Алексєєв активно виступав проти правителя Білорусі Олександра Лукашенка, публікував фото з масових протестів у Білорусі 2020 року, а також розміщував у соцмережах пости про порушення прав людини в країні.