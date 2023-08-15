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У РФ десятки пенсіонерів засуджено за антивоєнні акції

Максим Сидоржевський | Сергій Ромашенко
2 год. тому

Близько 50 росіян похилого віку стали фігурантами кримінальних справ за критику війни проти України. Ще понад 160 людей затримано на антивоєнних акціях.

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Затримання антивоєнної активістки на Манежній площі в Москві
Затримання антивоєнної активістки на Манежній площі в Москві (фото з архіву: березень 2022 року)Фото: Sergei Savostyanov/Tass/dpa/picture alliance

У Росії понад 200 громадян пенсійного та передпенсійного віку засуджено за антивоєнні акції чи висловлювання з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України. Про це повідомило у вівторок, 15 серпня, незалежне інформаційне видання "Верстка" за результатами аналізу даних правозахисного ресурсу "ОВД-Инфо".

Як випливає з матеріалу, за цей період не менше 46 громадян Росії віком від 60 років стали фігурантами кримінальних справ, пов'язаних з їхньою антивоєнною позицією, ще щонайменше 165 осіб віком від 60 до 84 років було затримано на антивоєнних акціях.

"Верстка" зазначає, що така значна кількість засуджених серед літніх людей зафіксована попри те, що російських пенсіонерів вважають найбільш схильними до пропаганди. За даними соцопитувань "ВЦИОМ" та фонду "Общественное мнение", одразу після початку війни РФ проти України її підтримали дев'ять із десяти жителів Росії пенсійного та передпенсійного віку.

За антивоєнні виступи - ув'язнення й драконівські штрафи

Географія переслідувань пенсіонерів та людей передпенсійного віку - практично всі російські регіони. За даними "Верстки", літніх засуджених відправляють у колонії, попри важкі захворювання, і штрафують на сотні тисяч і навіть мільйони рублів, тобто на суми, які вони не спроможні виплатити з пенсії. Щонайменше 15 літніх росіян перебувають у СІЗО, на примусовому лікуванні або вже відбувають покарання у колонії, зазначає видання.

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"Коли і на апеляції мені сказали, що рік і шість місяців колонії-поселення, я спершу думала, що нікуди не поїду і накладу на себе руки. Але потім у мене якась внутрішня злість з'явилася, що я все витримаю. Нехай це буде важко, але я маю це витримати", - наводить "Верстка" слова 65-річної колишньої вчительки з Находки Доліте Синіциної. Суд засудив її до півтора року позбавлення волі за пости в російській соцмережі "Одноклассники".

Найчастіше кримінальне переслідування людей літнього віку проводять за статтею про воєнні "фейки" - за нею судили 19 осіб, старших за 60 років. Ще щонайменше 15 кримінальних справ завели за "публічні дії, спрямовані на дискредитацію збройних сил Російської Федерації" або за заклики до екстремістської діяльності. Чотирьох інших осіб переслідують за "публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, публічне виправдання тероризму або пропаганду тероризму". За "наругу над тілами померлих і місцями їхнього поховання" і вандалізм кримінальні справи порушили ще на чотирьох осіб.

Скільки росіян виступають проти війни - "Європа у фокусі"

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