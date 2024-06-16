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У РФ силовики звільнили заручників у Ростові

Валерій Сааков | Ольга Лебедєва
16 червня 2024 р.

В РФ повідомили про звільнення заручників у Ростовському СІЗО. Під час силової операції нападники, які називали себе прихильниками ІД, були вбиті.

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Силовики РФ біля СІЗО в Ростові-на-Дону, де були захоплені заручники
Силовики РФ біля СІЗО в Ростові-на-Дону, де були захоплені заручникиФото: AP Photo/picture alliance

У російському Ростові-на-Дону, де раніше кілька ув'язнених в слідчому ізоляторі захопили заручників, у неділю, 16 червня, була проведена силова операція. Згідно з повідомленням російської Федеральної служби з виконання покарань, під час штурму СІЗО силовиками захоплені заручники були звільнені, а нападники, які їх захопили - вбиті.

Штурму передували перемовини, які однак, ні до чого не привели, пишуть російські ЗМІ і пабліки.

Нападники називали себе членами ІД

За даними Telegram-каналу Baza, ув'язнені, які захопили заручників, змогли вибити віконну решітку в своїй камері і проникнути в чергову частину, де забрали у силовиків зброю. Вони записали кілька відеоповідомлень, з яких випливало, що вони озброєні ножами і заточками. Зловмисники вказали, що є членами міжнародного терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) і що захоплення заручників не було спонтанним. Вони зажадали надати їм "машину, зброю і можливість виїхати з ізолятора", писала Baza.

Канал також вказує, що по тривозі було піднято весь особовий склад МВС і Росгвардії у місті.

Telegram-канали зазначали, що у захопленні заручників брали участь шестеро людей, російські журналісти вже встановили їх особи. Зокрема, кілька з них в 2023 році були засуджені за, як стверджувалося в обвинувальному вироку, участь в ІД і підготовку теракту  до тривалих термінів.

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