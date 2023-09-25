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У РФ повідомили про збиття БпЛА над Кримом і регіонами

Ольга Журавльова | Валерій Сааков
25 вересня 2023 р.

Засобами російської ППО над Кримом і Чорним морем було збито чотири безпілотники. Ще по два дрони збили в небі над Курською та Брянської областями, відзвітували в міноборони РФ.

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Наслідки удару по Криму
Наслідки удару по Севастополю, 13 вересня 2023Фото: IMAGO/ITAR-TASS

Міністерство оборони РФ повідомило про збиття над анексованим росіянами півостровом Крим кількох безпілотних літальних апаратів (БпЛА). За даними російського оборонного відомства, в ніч на понеділок, 25 вересня, над територією Криму та над північно-західною частиною акваторії Чорного моря засобами російської ППО було збито чотири безпілотники.

У Москві традиційно звинуватили в атаці Збройні сили України. Україна офіційно не коментувала ці повідомлення.

Так само у російському міноборони відзвітували про збиття цієї ночі ще двох безпілотників над Курською областю та двох - над Брянською областю РФ.

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За даними губернатора Курської області Романа Старовойта, унаслідок атаки немає постраждалих. "У Центральному окрузі Курська через атаку українських БПЛА є пошкодження кількох приватних домоволодінь та даху адміністративної будівлі, вибиті шибки у багатоквартирному будинку, - написав він у соцмережі Telegram. - Ще один безпілотник упав у Курському районі, вибиті шибки у приватному будинку".

У Брянській області кажуть, що руйнувань і постраждалих немає.

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Тим часом, у аеропорті "Пулково" і прилеглому районі Санкт-Петербурга вночі зникало світло. Місцеві ЗМІ повідомляють, що цьому передували "гучний звук і яскравий спалах".

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