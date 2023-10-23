У РФ побільшало вироків у справах щодо "фейків" про армію

Вироків за "фейки" про ЗС РФ у першому півріччі 2023 року було ухвалено більше, ніж за весь 2022 рік, випливає зі статистики Судового департаменту при Верховному суді РФ.

У Росії упродовж першого півріччя 2023 року ухвалили більше вироків за "фейки" про збройні сили РФ, ніж за весь попередній рік. Про це пише в понеділок, 23 жовтня, російське ділове видання "Коммерсант" із посиланням на статистику Судового департаменту при Верховному суді.

Читайте також: Скарги і доноси в Росії: хто ці люди, які їх пишуть?

Так, за перші шість місяців поточного року російські суди за статтею про "фейки" про армію ухвалили обвинувальні вироки стосовно 21 людини. Вісім осіб при цьому отримали реальний строк позбавлення волі, ще троє - умовний, десятьох осіб було оштрафовано. Для порівняння: за весь 2022 рік у Росії за "поширення завідомо неправдивої інформації" про дії ЗС РФ було засуджено 14 осіб. Реальний строк позбавлення волі було призначено двом із них.

Читайте також: Назвав війну війною: в РФ вимагають покарати Путіна за "фейки"

Водночас кількість адміністративних справ про "дискредитацію" армії порівняно з аналогічним періодом 2022 року скоротилася майже вдвічі, зазначили журналісти. У першому півріччі 2022 року суди в Росії розглянули 2953 відповідні протоколи, а за аналогічний період 2023 року - 1690 протоколів.

Реальні терміни за "дискредитацію" армії РФ

Тим часом у справах про "дискредитацію" армії російські суди 2023 року стали ухвалювати вироки, що передбачають реальний тюремний строк. Так, за перші шість місяців 2023 року за цією статтею в Росії засудили 15 осіб, причому двоє з них були засуджені до позбавлення волі. "Торік за дискредитацію не саджали: за весь 2022 рік за нею засудили лише трьох, але найсуворішим покаранням був штраф", - наголошується в публікації "Ъ".

Статті про "дискредитацію" армії і "фейки" про ЗС РФ

Адміністративну та кримінальну відповідальність за "дискредитацію" російської армії, а також кримінальну відповідальність за "фейки" про військовослужбовців у Росії запровадили в березні 2022 року. Через рік, у березні 2023 року, дію відповідних законів було поширено на ті самі "порушення" щодо найманців і "добровольців".

Читайте також: ЗМІ розкрили схему поширення в РФ фейків про війну

19 жовтня Держдума РФ у першому читанні схвалила законопроєкт, що передбачає відповідальність за "фейки" про бійців Росгвардії, які беруть участь у війні РФ проти України.