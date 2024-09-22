У РФ під час випробувань вибухнула ракета "Сармат" - ЗМІ

У соцмережах з'явилися супутникові знімки, що зображають, як стверджується, вирву від вибуху ракети "Сармат" на полігоні в Плесецьку.

На космодромі "Плесецьк" в Архангельській області, судячи з усього, було проведено випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 "Сармат", що закінчився невдачею. Це випливає з повідомлення в соцмережі X користувача MeNMyRC, якого низка ЗМІ називає OSINT-аналітиком, тобто тим, хто збирає відомості з відкритих джерел публікації розвідувальних даних.

Висновки зроблено на основі супутникових знімків, на яких, як стверджується, зображено вирву від вибуху ракети. "Ракета вибухнула в шахті, залишивши величезний кратер і зруйнувавши випробувальний полігон. "Сармат" - ракета на рідкому паливі, тож ця аварія могла статися без зв'язку з діями із запуску", - ідеться в пості.

За даними користувача MeNMyRC, пожежу в районі полігону зафіксували супутники NOAA-20 і SUOMI NPP.

Знімки із космодрому також оприлюднила російська редакція "Радіо Свобода".

Міжконтинентальна балістична ракета "Сармат"

"Якщо це (вибух ракети. - Ред.) сталося під час процесу заправки, цим можна пояснити відсутність активності Cobra Ball у день інциденту", - міркує аналітик. Як пояснює онлайн-видання "Агентство", йдеться про американський розвідувальний літак Boeing RC-135S Cobra Ball, який, судячи з даних порталу FlightRadar24, вилетів із бази ВПС США на Алясці для спостереження за випробуванням ракети "Сармат", але не зафіксував пуску.

Уточнюється, що "перший і останній" успішний запуск ракети "Сармат" був проведений у Росії 20 квітня 2022 року. Якщо дані про нинішнє провальне випробування підтвердяться, воно буде вже четвертим за рахунком, нагадує MeNMyRC.

Зі свого боку "Радіо Свобода" нагадує, що міноборони РФ у квітні повідомило про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети на полігоні Капустин Яр в Астраханській області. При цьому назву ракети вказано не було.

У вересні 2023 року російська державна корпорація "Роскосмос" заявила, що стратегічний ракетний комплекс "Сармат" було "поставлено на бойове чергування".

Володимир Путін під час звернення до Федеральних зборів у 2018 році стверджував, що ракета "Сармат" зможе атакувати цілі не тільки через Північний, а й через Південний полюс, подолає систему протиракетної оборони і буде нести ядерні припаси великої потужності, зокрема гіперзвукові.