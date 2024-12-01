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КонфліктиРосійська Федерація

У РФ набув чинності указ Путіна про більшу чисельність армії

Валерій Сааков
1 грудня 2024 р.

Згідно з підписаним раніше указом Путіна, відтепер чисельність збройних сил РФ становитиме 1,5 мільйона осіб. Це - вже третє збільшення чисельності армії РФ з початку війни Росії проти України.

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Новобранець у РФ
Новобранець у РФ (архівне фото)Фото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

У Росії в неділю, 1 грудня, набув чинності президентський указ про збільшення чисельності армії РФ на 180 000 військовослужбовців - до 1,5 мільйона. Документ, підписаний президентом РФ Володимиром Путіним у середині вересня, передбачає збільшення загальної чисельності ЗС РФ до майже 2,4 осіб завдяки збільшенню кількості військових.

Штатну чисельність ЗС збільшено втретє з початку війни проти України

Від початку війни Росії проти України Путін уже й раніше двічі підвищував штатну чисельність збройних сил: у серпні 2022-го - на 137 000 осіб, у грудні 2023 року - на 170 000. До початку війни кількість військових у ЗС РФ становила 1 013 628 осіб.

За даними ЗМІ, у зв'язку з нестачею військовослужбовців у Росії змінено правила бронювання працівників підприємств від мобілізації. Зокрема, скорочено перелік організацій, які можуть забронювати свого співробітника.

РФ створює нові військові округи та угрупування на окупованих територіях

У січні 2023 року міноборони РФ повідомляло про масштабні зміни складу збройних сил у 2023-2026 роках. Зокрема, було оголошено створення двох нових міжвидових стратегічних територіальних об'єднань ЗС - Московський і Ленінградський військові округи, а також формування трьох мотострілкових дивізій в частково окупованих Херсонській та Запорізькій областях України і армійського корпусу у Карелії.

Торік начальник генштабу РФ Валерій Герасимов пояснював, що причиною збільшення ЗС РФ стало прагнення Фінляндії та Швеції до НАТО, а також "використання України для ведення гібридної війни проти Росії".

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