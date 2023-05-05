У РФ на Кубані вдруге за два дні горів нафтопереробний завод

На Ільському НПЗ у Краснодарському краї РФ, де напередодні горів резервуар з нафтопродуктами, знову сталося пожежа. Декілька ЗМІ повідомляють про атаку безпілотника.

На території Ільського нафтопереробного заводу (НПЗ) в Краснодарському краї РФ у п'ятницю, 5 травня, знову сталася пожежа - друга за два дні.

Офіційної інформації про причини та масштаби немає. Дані російських ЗМІ про пожежу різняться. Загальною є лише інформація про площу займання в 60 квадратних метрів, і твердження, що вогонь загасили.

За словами співрозмовника російського державного агентства ТАСС в екстрених службах, вогонь спричинив удар безпілотника. "Интерфакс", посилаючись на екстрені служби, пише, що через атаку дрона стався вибух на повітряній установці, після чого здійнялась пожежа. Це видання додає, що для ліквідації займання задіяли 19 одиниць техніки та 51 людину.

Своєю чергою так само державна пропагандистська агенція "РИА "Новости", яка теж посилається на співрозмовника в екстрених службах, стверджує, що сталося самозаймання нафтопродуктів, які розлилися після атаки безпілотника на російський НПЗ напередодні. Видання пише, що вогонь вдалося приборкати ще до прибуття пожежників. Про нову атаку дронів воно не повідомляє.

Пожежі в Краснодарському краї тривають

4 травня влада Краснодарського краю повідомила, що зайнявся один із резервуарів з нафтопродуктами Ільського НПЗ. Пожежу приборкували 167 вогнеборців і 37 одиниць техніки. Російські ЗМІ називали причиною загоряння атаку дрона.

Днем раніше, 3 травня, на Кубані зайнявся резервуар з нафтопродуктами на нафтобазі в селі Волна неподалік від Кримського мосту. Тоді російські пропагандистські медіа також писали, що пожежу на нафтобазі поблизу Криму спричинив дрон.

Тиск на РФ посилюється

Коментуючи ці та низку інших пожеж, що трапляються в Росії останніми днями, військова розвідка Великобританії 4 травня зазначила, що російським військовим доведеться змінити систему забезпечення військ пально-мастильними матеріалами.

Тим часом у повідомленні британської розвідки в п'ятницю, 5 травня, зазначається, що збільшення кількості диверсій на російській залізниці в регіонах, що межують з Україною, також посилить тиск на російські підрозділи внутрішньої безпеки, які "швидше за все, не зможуть повністю убезпечити розгалужену і вразливу мережу залізниць РФ від атак".