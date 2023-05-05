  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Наслідки пожежі на нафтобазі в Краснодарському краї РФ, 3 травня 2023 року
Пожежа на нафтобазі в Краснодарському краї Росії 3 травняФото: Roman Sokolov/TASS/imago images
КатастрофиРосійська Федерація

У РФ на Кубані вдруге за два дні горів нафтопереробний завод

Степан Смишляєв
2 год. тому

На Ільському НПЗ у Краснодарському краї РФ, де напередодні горів резервуар з нафтопродуктами, знову сталося пожежа. Декілька ЗМІ повідомляють про атаку безпілотника.

https://p.dw.com/p/4Qwb0

На території Ільського нафтопереробного заводу (НПЗ) в Краснодарському краї РФ у п'ятницю, 5 травня, знову сталася пожежа - друга за два дні.

Офіційної інформації про причини та масштаби немає. Дані російських ЗМІ про пожежу різняться. Загальною є лише інформація про площу займання в 60 квадратних метрів, і твердження, що вогонь загасили.

За словами співрозмовника російського державного агентства ТАСС в екстрених службах, вогонь спричинив удар безпілотника. "Интерфакс", посилаючись на екстрені служби, пише, що через атаку дрона стався вибух на повітряній установці, після чого здійнялась пожежа. Це видання додає, що для ліквідації займання задіяли 19 одиниць техніки та 51 людину.

Своєю чергою так само державна пропагандистська агенція "РИА "Новости", яка теж посилається на співрозмовника в екстрених службах, стверджує, що сталося самозаймання нафтопродуктів, які розлилися після атаки безпілотника на російський НПЗ напередодні. Видання пише, що вогонь вдалося приборкати ще до прибуття пожежників. Про нову атаку дронів воно не повідомляє.

Пожежі в Краснодарському краї тривають

4 травня влада Краснодарського краю повідомила, що зайнявся один із резервуарів з нафтопродуктами Ільського НПЗ. Пожежу приборкували 167 вогнеборців і 37 одиниць техніки. Російські ЗМІ називали причиною загоряння атаку дрона.

Днем раніше, 3 травня, на Кубані зайнявся резервуар з нафтопродуктами на нафтобазі в селі Волна неподалік від Кримського мосту. Тоді російські пропагандистські медіа також писали, що пожежу на нафтобазі поблизу Криму спричинив дрон.

Тиск на РФ посилюється

Коментуючи ці та низку інших пожеж, що трапляються в Росії останніми днями, військова розвідка Великобританії 4 травня зазначила, що російським військовим доведеться змінити систему забезпечення військ пально-мастильними матеріалами.

Тим часом у повідомленні британської розвідки в п'ятницю, 5 травня, зазначається, що збільшення кількості диверсій на російській залізниці в регіонах, що межують з Україною, також посилить тиск на російські підрозділи внутрішньої безпеки, які "швидше за все, не зможуть повністю убезпечити розгалужену і вразливу мережу залізниць РФ від атак".

Дрони над Кремлем: експерти про те, хто стоїть за атакою

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин

Пригожин заявив про відвід ПВК "Вагнер" з Бахмута

Конфлікти3 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Дві літні жінки сидять на лавці на тлі обгорілого міста в деокупованому Ізюмі Харківської області, 4 листопада 2022 року

Кого в Україні судять за заперечення агресії РФ

Кого в Україні судять за заперечення агресії РФ

Закон і право7 год. тому
external

Дрони над Кремлем: експерти про те, хто стоїть за атакою

Дрони над Кремлем: експерти про те, хто стоїть за атакою

Конфлікти20 год. тому05:36 хв.
Ґергард Шредер і Володимир Путін

Чому Шредер програв суд і позбувся довічного офісу в Берліні

Чому Шредер програв суд і позбувся довічного офісу в Берліні

Політика22 год. тому
Момент попадання одного з безпілотників у дах будівлі у Кремлі

Удар безпілотниками по Кремлю: що це було?

Удар безпілотниками по Кремлю: що це було?

Конфлікти22 год. тому
Церемонія символічного початку будівництва заводу Smart Power Fab у Дрездені, 2 травня 2023 року

Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро

Чіпи для ЄС: Infineon будує завод у Дрездені за 5 млрд євро

Економіка4 травня 2023 р.
Представник угруповання "Талібан" у Кабулі, 21 квітня 2023 року

Афганістан: чому ООН продовжує співпрацювати з талібами?

Афганістан: чому ООН продовжує співпрацювати з талібами?

Політика4 травня 2023 р.
На головну сторінку