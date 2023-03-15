  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Російський паспорт
Декому з російських чиновників довелося здати закордонні паспорти ФСБ, кажуть британські розвідникиФото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

У РФ на чиновників чекають подальші обмеження - розвідка

Віолетта Чайковська
45 хв. тому

Найближчим часом у Росії можуть запровадити ще жорсткіші обмеження на закордонні поїздки для держслужбовців і бюджетників, прогнозують у британській розвідці.

https://p.dw.com/p/4OhAE

Російські державні службовці та працівники бюджетної сфери зазнають дедалі жорсткіших обмежень на закордонні поїздки від початку повномасштабної війни РФ проти України, і ці обмеження можуть ще більше зрости. Такий прогноз містить щоденний аналітичний огляд британської військової розвідки, оприлюдненому в середу, 15 березня, у Twitter-акаунті міністерства оборони Сполученого Королівства.

"Деяким посадовцям, імовірно, довелося здати свої (закордонні. - Ред.) паспорти у Федеральну службу безпеки. Працівники, наближені до центру влади, стикаються з жорсткішими обмеженнями; кремлівським чиновникам заборонені всі закордонні поїздки на відпочинок", - ідеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що обмеження на поїздки російських чиновників посилили після російської анексії Криму в 2014 році та що вони є продовженням заходів, які практикувалися в радянську епоху. Такі заходи, ймовірно, покликані запобігти втечі або дезертирству дедалі невдоволеніших чиновників, припускають у Лондоні.

Читайте також: Як ЄС розділився у ставленні до російських дезертирів

У звіті вказується на "реальну можливість того, що обмеження на поїздки посилюватимуться для дедалі більшої кількості працівників держсектору".

Нагадаємо, напередодні в британській розвідці вказували на  жорсткий брак боєприпасів у військах РФ.

Читайте також: У Росії саджатимуть за "дискредитацію" найманців

Як в Росії благословляють на війну

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Винищувач F-16

Сенатори тиснуть на Пентагон щодо надання Україні F-16 - ЗМІ

Політика49 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Дебати в Європарламенті: РФ діє у Молдові методами КДБ

Дебати в Європарламенті: РФ діє у Молдові методами КДБ

Політика2 год. тому
external

Експорт зерна: як фермери рятують бізнес під час війни

Експорт зерна: як фермери рятують бізнес під час війни

Економіка19 год. тому06:07 хв.
Поєдинок фехтувальниць (символічне фото)

Фехтувальникам Росії та Білорусі відкрили шлях до Парижа?

Фехтувальникам Росії та Білорусі відкрили шлях до Парижа?

Спорт20 год. тому
external

Бахмут: як евакуюють тварин з "пекла"

Бахмут: як евакуюють тварин з "пекла"

Панорама20 год. тому04:57 хв.
У п'ятницю, 10 березня, банк Silicon Valley, який спеціалізується на фінансуванні стартапів, був закритий після невдалої спроби збільшення капіталу і перейшов під контроль держави.

Колапс банку Silicon Valley: загрожує Lehman Brothers 2.0?

Колапс банку Silicon Valley: загрожує Lehman Brothers 2.0?

Економіка21 год. тому
Військовополонені в обідраному одязі й занесені снігом: сцена з фільму "Собаки, хочете жити вічно?" (1959 рік)

Як війна може вплинути на кар'єру: уроки минулого

Як війна може вплинути на кар'єру: уроки минулого

Економіка22 год. тому
На головну сторінку