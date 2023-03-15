У РФ на чиновників чекають подальші обмеження - розвідка

Найближчим часом у Росії можуть запровадити ще жорсткіші обмеження на закордонні поїздки для держслужбовців і бюджетників, прогнозують у британській розвідці.

Російські державні службовці та працівники бюджетної сфери зазнають дедалі жорсткіших обмежень на закордонні поїздки від початку повномасштабної війни РФ проти України, і ці обмеження можуть ще більше зрости. Такий прогноз містить щоденний аналітичний огляд британської військової розвідки, оприлюдненому в середу, 15 березня, у Twitter-акаунті міністерства оборони Сполученого Королівства.

"Деяким посадовцям, імовірно, довелося здати свої (закордонні. - Ред.) паспорти у Федеральну службу безпеки. Працівники, наближені до центру влади, стикаються з жорсткішими обмеженнями; кремлівським чиновникам заборонені всі закордонні поїздки на відпочинок", - ідеться в повідомленні.

У британській розвідці зазначають, що обмеження на поїздки російських чиновників посилили після російської анексії Криму в 2014 році та що вони є продовженням заходів, які практикувалися в радянську епоху. Такі заходи, ймовірно, покликані запобігти втечі або дезертирству дедалі невдоволеніших чиновників, припускають у Лондоні.

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У звіті вказується на "реальну можливість того, що обмеження на поїздки посилюватимуться для дедалі більшої кількості працівників держсектору".

Нагадаємо, напередодні в британській розвідці вказували на жорсткий брак боєприпасів у військах РФ.

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