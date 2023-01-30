У РФ може відбутися ще одна хвиля мобілізації - МО ВБ

Війна Росії проти України - новини понеділка, 30 січня (час київський).

++11:40++

У Херсоні чути вибухи, передає "Суспільне" з посиланням на своїх кореспондентів. Про звуки вибухів повідомляють також мешканці Очакова Миколаївської області, зазначає "Суспільне".

++11:30++

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram зазначив, що "окупанти виганяють людей зі своїх будинків вздовж лінії фронту під видом "евакуації". "Пусте житло використовують як приміщення для проживання своїх солдатів. Куди вивозять людей невідомо. І російський паспорт від такого "прохання виїхати" не допоможе", - повідомив Гайдай.

++11:15++

У РФ може відбутися ще одна хвиля мобілізації - британська розвідка

Російська влада, ймовірно, розглядає варіант проведення ще однієї хвилі мобілізації в рамках так званої "часткової мобілізації", повідомляє у черговому огляді британська розвідка у Twitter . При цьому міноборони Великобританії посилається на повідомлення російських ЗМІ про те, що російські прикордонники перешкоджали виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів з подвійним громадянством, заявляючи чоловікам, що їхні імена внесені до мобілізаційних списків. Крім того, 23 січня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує діяти, стверджуючи, що він залишається необхідним для підтримки діяльності збройних сил. "Російське керівництво, найімовірніше, продовжує шукати шляхи забезпечення великої кількості особового складу, необхідного для будь-якого майбутнього великого наступу в Україні, мінімізуючи при цьому внутрішні розбіжності в суспільстві", - зазначається у повідомленні.

++11:05++

Як українських солдатів лікують у Данії To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

++10:55++

Фото: Alexey Furman/Getty Images

Дешеве зерно з України завдає дедалі більше проблем фермерам зі східноєвропейських країн Євросоюзу. Це викликано тим, що через полегшення торгівлі з Україною на тлі війни Росії значна частина кормів, що вивозяться з України, та продовольства осідає нині у Болгарії, Чехії, Угорщині, Польщі, Румунії та Словаччині, що створює проблеми для місцевих фермерів, ідеться в оприлюдненій спільній доповіді цих шести країн ЄС.

Читайте більше: Східноєвропейські члени ЄС скаржаться на дешеве зерно з України

++10:45++

Завершено розслідування та передано до суду справу за обвинуваченням командира загону Нацгвардії РФ по Чеченській Республіці, який під час окупації Київської області взяв у заручники та допитував неповнолітнього, повідомляє Київська обласна прокуратура у Telegram. Розслідування встановило, що обвинувачений під час тимчасової окупації смт Бабинці Бучанського району Київщини разом зі співслужбовцями в одному з будинків "погрожуючи потерпілому зброєю, вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ та представників тероборони". "Після цього посадили хлопця в броньований автомобіль і возили населеним пунктом, вимагаючи надати інформацію про ЗСУ", - зазначають у прокуратурі.

++10:35++

Росія, за словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, наразі виключає переговори з урядом у Києві та Заходом. "Після обіцянки США поставити Україні бойові танки безглуздо розмовляти з Києвом чи його "ляльководами"", - цитує Рябкова російська інформаційна агенція "РИА Новости".

++10:15++

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею посилити військову підтримку України. "Якщо ми не хочемо, щоб автократія та тиранія перемогли, тоді (українцям) потрібна зброя, це реальність", - сказав Столтенберг у Сеулі. Проте Південна Корея згідно із законом не може постачати зброю країнам, залученим до воєнних конфліктів, заявив у відповідь президент країни Юн Сок Йоль. Столтенберг у своєму виступі вказав на такі країни, як Німеччина, Швеція та Норвегія, які дотримувалися аналогічної політики, але відтоді змінили її. Південна Корея з початку війни підписала контракти на постачання сотень танків, літаків та іншого озброєння для Польщі, члена НАТО, та направила гуманітарну допомогу Україні, зазначає агентство Reuters.

++09:35++

Американський танк Abrams Фото: INTS KALNINS/REUTERS

США поставлять 31 танк Abrams Україні не раніше кінця цього року, повідомляє Washington Post. За даними видання, бойові танки Abrams M1A2 не вилучатимуть із військових запасів США. "Вони будуть побудовані за завданням без броні зі збідненого урану для постачання наприкінці цього чи наступного року", - ідеться у статті.

++09:25++

Троє людей загинули та ще щонайменше восьмеро дістали поранень внаслідок російських обстрілів Херсонщини напередодні, повідомляє Херсонська ОВА у Telegram. "Минулої доби через російські обстріли загинули 3 людини, 8 цивільних осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості", - ідеться у повідомленні. За даними ОВА, росіяни 42 рази з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БМП обстріляли територію Херсонщини.

++09:05++

Німеччина не повинна стати стороною у війні Росії проти України, але при цьому Берлін веде переговори з союзниками щодо усіх поставок Києву. Таку ухильну відповідь на запитання про те, чи виключає вона поставки бойових літаків Україні, надала співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен (Saskia Esken) у розмові з суспільно-правовим телеканалом ARD 29 грудня.

++08:35++

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) критикує дебати щодо постачання винищувачів в Україну. Під час візиту до Чилі Шольц сказав, що проведення цих дебатів є "свавільним". Зараз потрібна серйозна дискусія, а не "конкуренція, в якій, можливо, на першому плані стоять внутрішньополітичні мотиви". Є запит на підтримку України, і у такому важливому питанні, як постачання озброєнь, мова має йтися про конкретні справи і раціональні міркування.

++08:20++

РФ не ризикуватиме застосуванням ядерної зброї - глава МКБ

Росія не застосовуватиме ядерну зброю під час війни в Україні, вважає глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen). Володимир Путін знає, "що він не може використовувати ядерну зброю, тому що тоді він втратить підтримку свого найважливішого партнера - Китаю, який застеріг від використання ядерної зброї", висловив він свою думку в інтерв'ю газетам Rheinische Post і General-Anzeiger. "Цим він не ризикуватиме. Без Китаю Росія ізольована у світі", - заявив Гойсґен, пояснивши погрози Путіна застосувати ядерну зброю насамперед тим, щоб "залякати нас у Німеччині та Європі".

++08:15++

Російські війська протягом минулої доби завдали авіаційного та три ракетних удари, один з яких - по Харкову, ідеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Здійснено 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по населених пунктах. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Високою залишається загроза російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Зазначається, що наступальні дії Росія веде Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, на інших напрямках - обороняється.

++08:10++

Росіяни вивозять людей із прифронтової окупованої зони в Луганській області вглиб захопленої території, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Окупанти змушують населення залишати селища та міста поблизу лінії фронту", - написав він у Telegram i зазначив, що інформація про деталі цієї "евакуації" уточнюється.

++07:55++

Внаслідок обстрілу 29 січня Херсонського порту пошкоджено два іноземні судна, стався витік нафтопродуктів у Дніпро, повідомляє пресслужба ОВА. Зазначається, що російським снарядом пробитий корпус і місце зберігання палива на одному з кораблів. Через це стався витік нафтопродуктів у Дніпро. "Наразі силами екіпажу судна вдалося локалізувати вилив нафтопродуктів", - додали в обладміністрації.

++07:45++

Президент Росії Володимир Путін, за словами експрем'єра Великобританії Бориса Джонсона, особисто погрожував йому ракетним ударом незадовго до початку війни в Україні. "В якийсь момент він фактично пригрозив мені і сказав: "Борисе, я не хочу завдавати тобі болю, але з ракетою це займе лише хвилину" або щось таке", - розповідає Джонсон у документальному фільмі BBC, який буде показаний 30 січня.

"Судячи з дуже спокійного тону голосу і відчуженого вигляду, який у нього був, я думаю, що він просто підіграв моїм спробам схилити його до переговорів", - вважає Борис Джонсон.

++07:30++

ISW назвав причини затримки контрнаступів з боку України

Затримки з наданням Києву західних систем далекого вогню, передових систем ППО та танків обмежили здатність України використовувати можливості для більш масштабних контрнаступних операцій, пов'язаних із недоліками та невдачами російських військових операцій, вважають в Інституті вивчення війни (ISW). Нерішучість Заходу щодо постачання зброї у воєнний час недостатньо враховувала передбачувану вимогу перевести Україну з радянських систем на західні, зазначають аналітики.

Крім того, серед факторів, що сприяли затримці контрнаступів, називаються військові та політичні рішення українського керівництва. "ISW не готовий визнати, що всі українські військові рішення були оптимальними", - йдеться у традиційному аналітичному звіті військових експертів.

++07.00++

У Харкові ракета влучила у житловий будинок

Російські війська напередодні ввечері обстріляли Харків, одна з ракет влучила у житловий будиное у Київському районі в центрі міста, повідомляє голова місцевої адміністрації Олег Синєгубов. За попередніми даними влади, це була ракета С-300. "У будівлі пожежа. Сильні пошкодження", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов. Пізніше він додав, що є інформація про одного загиблого та трьох постраждалих.