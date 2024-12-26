У РФ через розлив мазуту ввели режим НС федерального рівня

Через викид мазуту після аварії двох танкерів у Керченській протоці в РФ запровадили режим надзвичайної ситуації федерального рівня. В МЧС РФ стверджують, що вже зібрано близько 30 тисяч тонн забрудненого піску і ґрунту.

У Росії у четвер, 26 грудня, через викид мазуту після аварії двох танкерів у Керченській протоці запровадили режим надзвичайної ситуації (НС) федерального рівня, повідомили у міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ.

Як стверджується у повідомленні МНС РФ, наразі загальна протяжність зони моніторингу на узбережжі Краснодарського краю становить 220 кілометрів. У російському відомстві стверджують, що наразі вже зібрано близько 30 тисяч тонн забрудненого піску і ґрунту, близько 23,5 тисячі тонни - вивезено на полігони.

Розлив мазуту після аварії танкерів у Керченській протоці

15 грудня стало відомо про те, що в Керченській протоці тонуть два танкери - "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Танкери переміщували мазут, внаслідок аварії у морі стався розлив.

17 грудня міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук повідомила, що попередньо збитки внаслідок аварії двох танкерів у Керченській протоці можуть сягати 14 мільярдів доларів.

А днями міністр природних ресурсів та екології РФ Олександр Козлов заявив, що обсяг ґрунту, забрудненого мазутом після аварії танкерів, може збільшитися до 200 тисяч тонн.

25 грудня у Краснодарському краї РФ запровадили режим надзвичайної ситуації (НС) регіонального рівня.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України з посиланням на модельні розрахунки, проведені Українським науковим центром екології моря (УкрНЦЕМ), вказало, що з 25 грудня через зміну синоптичної ситуації прогнозується поступовий рух нафтопродуктів у північно-західному напрямку, що, ймовірно, створить потенційну загрозу досягнення мазутом південного узбережжя Криму.

У міндовкіллі наголосили, що досі залишаються невідомими точна кількість мазуту, що залишається у затонулій частині судна, та швидкість витікання, яка може залежати від гідрологічних умов, ступеня руйнування корпусу судна та інших факторів. "Ці фактори створюють значну невизначеність у прогнозуванні масштабів забруднення", - пояснили тоді у відомстві.