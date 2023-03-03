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Антивоєнна акція у РФ, лютий 2022Фото: picture alliance/dpa/AP
СуспільствоРосійська Федерація

У РФ дівчинка намалювала "Ні війні": батько під арештом

Олег Соколенко | Ольга Журавльова
4 год. тому

Батька-одинака школярки з Тульської області, яка намалювала антивоєнний малюнок, відправили під домашній арешт до 27 березня. Дитину раніше забрали до притулку.

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Суд Тульської області помістив під домашній арешт до 27 березня Олексія Москальова - батька школярки, яка намалювала антивоєнний малюнок. Про це в четвер, 2 березня, повідомив російський правозахисний ресурс "ОВД-Інфо" з посиланням на адвоката затриманого Володимира Білієнка.

Представники органів опіки пообіцяли 3 березня привезти додому до Москальова його 13-річну доньку Машу, малюнок якої навесні 2022 року викликав скандал. Останні два дні вона перебувала в реабілітаційному центрі "Юність". Олексій із трьох років виховує доньку самотужки - мати дівчинки живе в іншому місті.

Три роки в'язниці за малюнок доньки

У квітні 2022 року в школі № 9 міста Єфремов на уроці образотворчого мистецтва шестикласникам дали завдання: намалювати малюнки на підтримку російських військ в Україні. Маша Москальова зобразила два прапори - РФ і України: на першому вона написала "Ні війні", на другому - "Слава Україні". Директор школи викликала поліцію, наступного дня дівчинку разом із батьком і співробітниками відвезли до відділку, а ще через день до школи для "проведення бесіди" з нею приходили співробітники ФСБ.

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На самого Олексія склали адміністративний протокол за статтею про "публічні дії, спрямовані на дискредитацію ЗС РФ", пославшись на його антивоєнні коментарі в соцмережах. 30 грудня у квартирі Москальова відбувся обшук, причому співробітники ФСБ, за словами Москальова, вилучили всі сімейні накопичення. Після цього чоловік із дочкою виїхали з Єфремова. Через деякий час його адвокат Володимир Білієнко повідомив, що Москальова оголосили в розшук. 1 березня 2023 року поліцейські затримали його і відправили в ізолятор тимчасового тримання до рішення суду щодо запобіжного заходу.

У справі про "дискредитацію" Олексію Москальову загрожує до трьох років позбавлення волі. Свою провину він під час слідчих дій визнати відмовився.

Переслідування дітей за антивоєнні висловлювання

У березні 2022 року в Росії ухвалили статті, за якими порушують кримінальні справи за публічну антивоєнну позицію. За даними російського адвоката, голови правозахисної групи "Агора" Павла Чикова, вже до серпня того ж року російські суди розглянули близько 3500 справ за статтею п280.3 КК РФ про "дискредитацію" російської армії. Майже у всіх випадках їхніх фігурантів було визнано винними.

Сайт "ОВД-Інфо" вказує, що станом на 19 грудня 2022 року серед кримінально переслідуваних за антивійськову позицію було щонайменше сім неповнолітніх.

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