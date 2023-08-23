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У район "Москва-Сіті" знову поцілив дрон

Олександра Іванова | Євгенія Наконечна
4 год. тому

Дрон завдав удару по вежі в "Москва-Сіті", яку ще будують, повідомив Сергій Собянін. Ще один безпілотник збили в Можайському районі області.

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Наслідки атаки дрона на у Москві 23 серпня
Наслідки атаки дрона на у Москві 23 серпняФото: picture alliance/AP

У ніч на середу, 23 серпня, безпілотник влучив у споруджувану будівлю ділового комплексу "Москва-Сіті", повідомив у Telegram мер російської столиці Сергій Собянін. Зі свого боку Telegram-канал Baza пише, що екстрені служби обстежують висотну будівлю між хмарочосом "Меркурій" і Експоцентром.

За даними Собяніна, другий дрон був збитий силами протиповітряної оборони в Можайському районі Підмосков'я, постраждалих немає.

Тим часом російськомовні Telegram-канали опублікували відеозапис, що фіксує, як стверджується, момент вибуху в "Москва-Сіті", а російські державні агентства ТАСС і РІА "Новости" повідомили про "удари" у низці районів Москви та відповідні звернення містян до екстрених служб.

За даними міністерства оборони РФ, для атаки на Москву в ніч на 23 серпня використовували три безпілотники літакового типу. "Два БПЛА, які атакували столицю, знищено засобами ППО в повітрі над територією Можайського і Хімкинського районів Московської області. Третій БПЛА був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, здійснив зіткнення з споруджуваною будівлею комплексу "Москва-Сіті", - йдеться в повідомленні відомства.

План "Килим" у московських аеропортах

Звуки вибухів чули також у підмосковних Хімках. Повідомляють, що уламки безпілотника впали там у мікрорайоні Старбеєво, пошкодивши стіну магазину.

За даними Telegram-каналів Baza і "112", у московських аеропортах оголосили план "Килим", який запроваджують у разі появи в повітряному просторі невідомих літальних об'єктів і застосування зброї та бойової техніки щодо повітряного об'єкта-порушника. Раніше план "Килим" також оголошували під час атак безпілотників на Москву.

З травня 2023 в Москві та області фіксують прильоти безпілотників. Напередодні російська влада повідомила про збиття двох безпілотників в Московській області.

Дрони знову били по Москві: влучили в башту "Москва-Сіті"

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