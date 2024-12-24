У Раді спростували підготовку до зниження віку мобілізації

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що не має на розгляді законопроєкту про зниження мобілізаційного віку.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не розглядає законопроєкт про зниження мобілізаційного віку.

"Жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в нашому профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не було і немає. Інформація, поширена сьогодні в ЗМІ, є неправдивою", - йдеться у повідомленні комітету у Facebook у вівторок, 24 грудня.

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Раніше цього дня з'явилась інформація нібито від представника представника 17-ї бригади Нацгвардії, що "проєкт закону про зниження призовного віку до 18 років уже лежить на столі у Верховній Раді й чекає свого схвалення". Втім, пресслужба бригади заявила, що її представник не надавав подібних коментарів і останнім часом не залучався до медійних заходів і публічних виступів.

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Нагадаємо, що 10 грудня президент України Володимир Зеленський на тлі дискусій щодо зниження мобілізаційного віку наголосив, що, на його переконання, Україна і її партнери мають зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Таким чином він підтвердив тези, які раніше озвучували українські посадовці - як на умовах анонімності, так і ні.