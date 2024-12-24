  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіДострокові вибори в НімеччиніУкраїнські біженці в Німеччині
Останні відео
ПолітикаУкраїна

У Раді спростували підготовку до зниження віку мобілізації

Дмитро Шварц
24 грудня 2024 р.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що не має на розгляді законопроєкту про зниження мобілізаційного віку.

https://p.dw.com/p/4oYhi
Банер з закликом вступати до ЗСУ на одній з вулиць у Запоріжжі
Питання щодо зниження мобілізаційного віку в Раді поки не розглядаютьФото: Sopa/Sipa/picture alliance

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки не розглядає законопроєкт про зниження мобілізаційного віку.

"Жодних законопроєктів щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 років ні у Верховній Раді, ні в нашому профільному Комітеті з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема - не було і немає. Інформація, поширена сьогодні в ЗМІ, є неправдивою", - йдеться у повідомленні комітету у Facebook у вівторок, 24 грудня.

Читайте також: Мобілізація з 18 років: чи знижувати мобілізаційний вік?

Раніше цього дня з'явилась інформація нібито від представника представника 17-ї бригади Нацгвардії, що "проєкт закону про зниження призовного віку до 18 років уже лежить на столі у Верховній Раді й чекає свого схвалення". Втім, пресслужба бригади заявила, що її представник не надавав подібних коментарів і останнім часом не залучався до медійних заходів і публічних виступів.

Читайте також: Подальше зниження мобілізаційного віку в Україні неминуче?

Нагадаємо, що 10 грудня президент України Володимир Зеленський на тлі дискусій щодо зниження мобілізаційного віку наголосив, що, на його переконання, Україна і її партнери мають зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки. Таким чином він підтвердив тези, які раніше озвучували українські посадовці - як на умовах анонімності, так і ні.

Зниження мобілізаційного віку: чи воюватимуть 18-річні?

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен

Блінкен: Україні доведеться ухвалити важкі рішення щодо мобілізації

Блінкен: Україні доведеться ухвалити важкі рішення щодо мобілізації

Рішення щодо подальшої мобілізації в Україні - важкі, але необхідні, наголосив Блінкен після дводенної зустрічі з колегами по НАТО. На його думку, проведення мобілізації - це "критично важливо".
Конфлікти4 грудня 2024 р.
Банер з закликом вступати до ЗСУ в Запоріжжі, березень 2024 року

У Байдена хочуть, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років - AP

У Байдена хочуть, щоб Україна знизила призовний вік до 18 років - AP

В адміністрації Джо Байдена вважають, що Україна має переглянути мобілізаційне законодавство задля швидкого збільшення чисельності військовослужбовців, пише AP.
Конфлікти27 листопада 2024 р.
Банер з закликом вступати до ЗСУ на одній з вулиць у Запоріжжі, березень 2024 року

Україна не знижуватиме мобілізаційний вік - AFP

Україна не знижуватиме мобілізаційний вік - AFP

Попри заклики Вашингтона до Києва знизити мобілізаційний вік, українська влада цього не робитиме, пише AFP з посиланням слова на неназваного українського високопосадовця.
Конфлікти5 грудня 2024 р.