  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

У ВР попередньо підтримали звільнення Резнікова й Умєрова

Олександр Куницький
4 вересня 2023 р.

Заяви обох посадовців - Резнікова й Умєрова - на звільнення з дотеперішніх посад попередньо підтримали профільні комітети Ради, повідомив нардеп Железняк.

https://p.dw.com/p/4Vwqd
Верховна Рада (архівне фото)
Верховна Рада (архівне фото)Фото: TASS/IMAGO

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відставку міністра оборони Олексія Резнікова, яку він подав. Про це повідомив у понеділок, 4 вересня, народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"16 "за", двоє утримались", - написав він у Telegram.

Згодом, за словами Железняка, Комітет ВР з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

Тепер за звільнення обох чиновників має проголосувати Верховна Рада, пленарне засідання якої заплановано на завтра. За процедурою, перед голосування Резніков має виступити перед нардепами зі звітом про підсумки своєї роботи. Після цього парламенту мають запропонувати нові кандидатури на посаду міністра оборони та голови Фонду держмайна.

Напередодні, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський вже заявив, що запропонує парламенту призначити новим міністром оборони Рустема Умєрова. Водночас Резніков, за інформацією нардепа Железняка, буде призначений послом до Великобританії.

Читайте також: Умєров: кому Зеленський доручає керувати міноборони у другий рік війни

Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Узбекистані, куди його сім’ю з кримської Алушти насильно депортували 1944 року. У вересні 2019 року він став народним депутатом від партії "Голос". У 2022 році його призначили головою Фонду державного майна України. Також Умєров брав участь у переговорах з РФ про умови припинення вторгнення в Україну.

Перспективи переговорів України з РФ: що кажуть німці?

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Верховна Рада (архівне фото)

У ВР попередньо підтримали звільнення Резнікова й Умєрова

Політика4 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Протести в Сувейді, 27 серпня 2023 року

Протести в Сирії: чим небезпечні для Асада протести друзів

Протести в Сирії: чим небезпечні для Асада протести друзів

Політика4 вересня 2023 р.
external

Сучасна та екологічна: теплиця XXL у Німеччині

Сучасна та екологічна: теплиця XXL у Німеччині

Панорама4 вересня 2023 р.04:48 хв.
external

"Щоденники війни": історія дівчини з Маріуполя

"Щоденники війни": історія дівчини з Маріуполя

Суспільство2 вересня 2023 р.07:02 хв.
Першокласники в одній із шкіл у Львові

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Вітаю, школо: як навчаються українські діти в умовах війни

Освіта1 вересня 2023 р.12 фото
Військові в Габоні оголошують, що взяли владу в свої руки

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Перевороти у Західній Африці. До чого тут Франція?

Конфлікти1 вересня 2023 р.
external

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Збірна України прибула на "Ігри нескорених"

Конфлікти1 вересня 2023 р.04:18 хв.
На головну сторінку