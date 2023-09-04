У ВР попередньо підтримали звільнення Резнікова й Умєрова

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав відставку міністра оборони Олексія Резнікова, яку він подав. Про це повідомив у понеділок, 4 вересня, народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"16 "за", двоє утримались", - написав він у Telegram.

Згодом, за словами Железняка, Комітет ВР з питань економіки підтримав звільнення Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна.

Тепер за звільнення обох чиновників має проголосувати Верховна Рада, пленарне засідання якої заплановано на завтра. За процедурою, перед голосування Резніков має виступити перед нардепами зі звітом про підсумки своєї роботи. Після цього парламенту мають запропонувати нові кандидатури на посаду міністра оборони та голови Фонду держмайна.

Напередодні, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський вже заявив, що запропонує парламенту призначити новим міністром оборони Рустема Умєрова. Водночас Резніков, за інформацією нардепа Железняка, буде призначений послом до Великобританії.

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Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Узбекистані, куди його сім’ю з кримської Алушти насильно депортували 1944 року. У вересні 2019 року він став народним депутатом від партії "Голос". У 2022 році його призначили головою Фонду державного майна України. Також Умєров брав участь у переговорах з РФ про умови припинення вторгнення в Україну.