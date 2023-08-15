У Раді хочуть частково декриміналізувати порнографію

У Верховній Раді України підготували законопроєкт про часткову декриміналізацію порнографії. Як повідомив у вівторок, 15 серпня, народний депутат Ярослав Железняк з фракції "Голос", над текстом працювала робоча група разом із парламентським правоохоронним комітетом і державними органами, експертно-аналітичним центром BRDO та іншими громадськими організаціями.

Законопроєкт мають зареєструвати на сайті Ради в п'ятницю, 18 серпня.

Легалізація інтимного контенту

У пояснювальній записці, яку опублікував Железняк, ідеться, що чинне законодавство дозволяє переслідувати відправлення інтимного контенту в месенджерах, розміщення власних відео на порносайтах чи фото на сайтах на кшталт OnlyFans.

Як приклад, наводиться вирок районного суду Полтавської області жінці, яка відправила чоловікові у Telegram свої інтимні відео. Їй присудили штраф у 34 тисячі гривень за поширення продукції порнографічного характеру.

Автори проєкту вважають, що такий підхід "не відповідає суспільним настроям". "Волонтери платформи ТерОнліфанс зібрали близько 31,5 мільйона гривень донатів на ЗСУ за еротичні фотокартки. У 2022 році Україна залишилася в топ-20 країн за споживанням трафіку на одному з найпопулярніших світових сервісів з поширення порнографії Pornhub. У вересні 2022 року електронна петиція за легалізацію еротики та порно зібрала необхідні 25 тисяч голосів попри розпал війни", - мотивують вони.

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Мета - розвантажити правоохоронців і наповнити бюджет

На думку ініціаторів закону, для розслідування великої частини "кейсів" неефективно витрачається час і ресурси правоохоронних органів. "Наприклад, у справі з притягненням до відповідальності української блогерки OnlyFans, слідчий зробив три контрольні закупівлі контенту", - пишуть вони та зауважують, що контент вебкам-моделей на цій американській платформі оподатковується і компанія перераховує кошти до державного бюджету України.

Автори вважають, що декриміналізація сфери та монетизація контенту для дорослих, що створюється та розповсюджується за їхньої згоди, може сприяти збільшенню експортних доходів, інвестицій та працевлаштування, а також розвитку суміжних сфер, наприклад ІТ, оскільки "порноіндустрія була одним з драйверів розвитку таких технологій як VR чи AI". У приклад вони наводять досвід Чехії, Франції та Італії.

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Кримінальна відповідальність - за суспільно небезпечні діяння

Депутати стверджують, що в країнах-членах Європейського Союзу переважно криміналізовані окремі діяння, пов'язані з порнографією, які містять суспільну небезпеку, водночас повна заборона порно в Європі діє лише в Росії, Білорусі, Литві, Болгарії, Ісландії та Ватикані.

Ініціатори закону пропонують залишити кримінальну відповідальність лише за розповсюдження порнографії без згоди особи, яка у ній зображена, за розповсюдження екстремальної порнографії (зображення насильницьких дій, статевих актів з твариною або некрофілію) та за розповсюдження порнографії серед неповнолітніх.

Також пропонується посилити кримінальну відповідальність за примус до участі у створенні порнографії та залишити статті щодо кримінальної відповідальності за дитячу порнографію, торгівлю людьми, сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

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