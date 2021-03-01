У Раді депутати почали голосувати "сенсорними кнопками"

Верховна Рада України почала використовувати в залі пленарних засідань так звану "сенсорну кнопку", що зчитує відбиток пальця. Як зазначив голова ВР Дмитро Разумков, відкриваючи засідання у вівторок, 2 березня, використання сенсорної кнопки дасть змогу унеможливити неперсональне голосування, передає "Інтерфакс-Україна".

Депутати перед засіданням протестували цю систему. Крім того, в сесійній залі українського парламенту працюватимуть додаткові камери відеоспостереження. Як повідомлялося, напередодні, 1 березня, Разумков висловив переконання, що сенсорна кнопка голосування, яка зчитує відбиток пальця, не дозволятиме "застосовувати кнопкодавство в стінах Верховної Ради".

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Спікер ВР пояснив, що в разі безперебійної роботи сенсорної кнопки, немає сенсу прив'язувати картки депутатів до місця, тому що вона робить неможливим одночасне натискання більш, ніж з одного робочого місця. При цьому він зазначив, що встановлення кнопки не знімає питання подальшої модернізації системи голосування в парламенті.

Нагадаємо, нещодавно Разумков погрожував позбавленням депутатського мандата законодавцям-прогульникам і всім причетним до "кнопкодавства".

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