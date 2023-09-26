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У Пшеводуві впала ракета української ППО - ЗМІ

Аліна Коломієць
26 вересня 2023 р.

Ракета, що в листопаді 2022 року впала в польському прикордонні з Україною, походила з українського ЗРК С-300, пише Rzeczpospolita з посиланням на польських слідчих. Утім, самого звіту щодо цього досі не опублікували.

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Наслідок падіння ракети у польсьому Пшеводуві
Наслідок падіння ракети у польсьому Пшеводуві (листопад 2022 року)Фото: UGC via REUTERS

Польська прокуратура вже має результати розслідування падіння ракети в селищі Пшеводув у листопаді 2022 року, але висновки поки не розголошує. Водночас експерти, знайомі з ними, стверджують: ракета була українська. Про це йдеться у матеріалі польського видання Rzeczpospolita, опублікованому у вівторок, 26 вересня.

Як заявили джерела видання, висновок слідчих є "категоричним" і виключає можливість того, що ракета могла бути випущена з території Росії.

"Справді, ми отримали висновок, але з огляду на його таємний характер ми не розкриваємо його змісту", - сказав Rzeczpospolita речник польської Національної прокуратури Лукаш Лапчинський. Він наголосив, що "на нинішньому етапі розслідування доказова діяльність в країні вичерпана". "Ми надіслали запит про правову допомогу до України і чекаємо на відповідь", - зазначає Лапчинський.

За інформацією журналістів видання, висновок був складений на основі низки джерел, "ґрунтується на всебічних, таємних висновках національних служб, і все це підтверджує Військовий технічний інститут озброєння".

Rzeczpospolita: Прокуратурі відомо, звідки запустили ракету

Експерти, з якими говорила Rzeczpospolita, стверджують, що це була ракета системи радянського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-300 типу 5В55. Крім того, їм нібито відомо, звідки Україна її випустила для захисту під час атаки РФ.

"У такій ситуації в ракеті після досягнення певної висоти мають спрацювати механізми самознищення. Але цього не сталося. Чому, невідомо", - сказав співрозмовник видання.

Джерела, з якими спілкувалися польські журналісти, виключають також, що ракета була випущена з Білорусі. "Навіть якщо припустити, що російські батареї були розташовані в Білорусі, то від того місця, де вони перебували в той час, до Пшеводува по прямій лінії 150 км. По-друге, ми чули, що росіяни не мають такого типу ракет у Білорусі", - сказали вони.

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Що говорили в Україні та світі про інцидент

Президент України Володимир Зеленський у день інциденту заявив, що по Польщі вдарила російська ракета. "Сьогодні російські ракети ударили по Польщі, по території нашої дружньої країни. Загинули люди. Прийміть співчуття від усіх українських братів", - сказав він.

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Згодом президент Польщі Анджей Дуда заявив про відсутність жодних ознак того, що падіння ракети на польській території 15 листопада 2022 року було навмисним нападом на його країну.

Президент США Джо Байден заявив партнерам по G7 і НАТО, що ракетний вибух у східній Польщі був спричинений ракетою від української системи ППО. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив тоді, що розслідування вибухів на території Польщі триває, але попередній аналіз свідчить, що це була ракета української ППО, випущена по російській ракеті.

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