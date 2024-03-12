У проєкті бюджету США на 2025 рік заклали допомогу Україні

У Білому домі пропонують виділити Україні протягом наступного фіскального року 482 мільйони доларів підтримки. Ці кошти закладено в представлений проєкт держбюджету США на 2025 рік.

Білий дім пропонує виділити Україні 482 мільйони доларів підтримки з державного бюджету Сполучених Штатів у 2025 році. Таку пропозицію містить представлений у понеділок, 11 березня, проєкт федерального бюджету США на 2025 фінансовий рік, опублікований на сайті Державного департаменту США.

Як зазначили в Держдепі, ця сума - частина закладених у держбюджет коштів обсягом 1,5 мільярда доларів, передбачених для "протидії агресії Кремля". Зазначається, що 250 з 482 мільйонів мають спрямувати на "економічну допомогу й допомогу з розвитку задля підтримки реформ в Україні". Йдеться насамперед про такі аспекти, як розвиток і зміцнення "громадянського суспільства, верховенства права та проведення чесних виборів", а також посилення економічного зростання, зміцнення економічної безпеки й підтримку вступу до ЄС.

Крім того, 95 мільйонів доларів планують виділити на програму фінансування коротко- й середньострокової безпекової допомоги з боку Держдепартаменту США (FMF) з метою допомогти Україні перемогти в війні проти Росії. 71 мільйон задумано виділити на реалізацію програм у галузі охорони здоров'я, а 66 мільйонів - на "інші види безпекової допомоги", зокрема цивільний захист, розмінування та нерозповсюдження зброї масового знищення, поінформували в американському зовнішньополітичному відомстві.

Допомога США для захисту суверенітету й демократії

"За підтримки партнерів Україна може і буде захищати свій суверенітет і демократію. Ми знаємо з історії, що диктаторів не зупинити, вони не зійдуть зі свого курсу, а ціна для Америки зростає", - кажуть у Держдепі. Крім того, у Вашингтоні переконані, що в разі перемоги Путіна в Україні, "це стане сигналом для автократів і зловмисних акторів у всьому світі, що вони можуть застосувати силу, щоб перевернути світовий порядок, який загрожує політичним, безпековим та економічним інтересам Сполучених Штатів і всього світу на десятиліття вперед".

2025 бюджетний рік розпочнеться в жовтні цього року.

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Нагадаємо, через суперечку між Демократичною та Республіканською партією в Сполучених Штатах досі не ухвалили проєкт бюджету на 2024 фіскальний рік, що розпочався з 1 жовтня 2023 року. З метою уникнення шатдауна, за цей час конгресмени кілька разів ухвалювали законопроєкти про тимчасове фінансування держустанов. Наступна така ухвала очікується 22 березня. Головним пунктом нинішньої суперечки між республіканцями й демократами стало фінансування для контролю на кордоні США з Мексикою, до якого також прив’язували й питання виділення багатомільярдної допомогу Україні та Ізраїлю.