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У прикордонних областях Білорусі розпочали перевірку військ

Євгенія Наконечна
21 червня 2024 р.

Міністерство оборони Білорусі оголосило раптову перевірку військових частин у Брестській і Гомельській областях, які межують з Україною.

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Спільні тренування солдатів ПВК "Вагнера" і Білорусі (фото з архіву)
Спільні тренування солдатів ПВК "Вагнера" і Білорусі (фото з архіву)Фото: Voyentv TV/TASS/dpa/picture alliance

В Білорусі розпочалась раптова перевірка готовності військових частин, йдеться у заяві міністерства оборони країни, оприлюдненій в Telegram-каналі відомства  у четвер, 21 червня. Згідно з повідомленням, для перевірки задіють полігони і ділянки у прикордонних з Україною областях - Брестській і Гомельській.

"До перевірки залучаються військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ і артилерії, ВПС і військ ППО", - заявили у білоруському відомстві.

Планується, що білоруські військові відпрацьовуватимуть оперативне розміщення у визначених районах, їхнє інженерне облаштування, організацію охорони і оборони, початок бойового чергування. Також вони виконуватимуть "навчально-бойові задачі", заявили у відомстві.

У період перевірки воєнна техніка може пересуватись загальними дорогами, попередили у міноборони Білорусі. Водночас про строки проведення цієї перевірки не повідомляється.

Нагадаємо, на початку травня після анонсу Росії навчань із застосування ядерного озброєння, правитель Білорусі Олександр Лукашенко оголосив у своїй країні "раптову перевірку" носіїв тактичної ядерної зброї.

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