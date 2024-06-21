У прикордонних областях Білорусі розпочали перевірку військ

Міністерство оборони Білорусі оголосило раптову перевірку військових частин у Брестській і Гомельській областях, які межують з Україною.

В Білорусі розпочалась раптова перевірка готовності військових частин, йдеться у заяві міністерства оборони країни, оприлюдненій в Telegram-каналі відомства у четвер, 21 червня. Згідно з повідомленням, для перевірки задіють полігони і ділянки у прикордонних з Україною областях - Брестській і Гомельській.

"До перевірки залучаються військові частини та підрозділи оперативних командувань, сил спеціальних операцій, ракетних військ і артилерії, ВПС і військ ППО", - заявили у білоруському відомстві.

Планується, що білоруські військові відпрацьовуватимуть оперативне розміщення у визначених районах, їхнє інженерне облаштування, організацію охорони і оборони, початок бойового чергування. Також вони виконуватимуть "навчально-бойові задачі", заявили у відомстві.

У період перевірки воєнна техніка може пересуватись загальними дорогами, попередили у міноборони Білорусі. Водночас про строки проведення цієї перевірки не повідомляється.

Нагадаємо, на початку травня після анонсу Росії навчань із застосування ядерного озброєння, правитель Білорусі Олександр Лукашенко оголосив у своїй країні "раптову перевірку" носіїв тактичної ядерної зброї.

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