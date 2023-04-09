У правлячій коаліції ФРН намітився розлад - ЗМІ

Один із депутатів Зелених заявив, що "СДПН Шольца" більше не "природний союзник" його партії. А деякі соціал-демократи незадоволені кліматичною політикою Зелених, пише видання Die Welt.

У правлячій коаліції Німеччини дедалі більше розбіжностей між Соціал-демократичною партією Німеччини (СДПН) та партією "Союз-90/Зелені", пише газета Welt am Sonntag у неділю, 9 квітня, із посиланням на парламентарів.

"СДПН Шольца (канцлера ФРН - Ред.) більше не є природним союзником Зелених", - сказав голова комітету Бундестагу у справах ЄС Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) з партії Зелених за підсумками останнього засідання коаліційного комітету. Водночас його однопартієць міністр економіки і віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck) назвав "людське порозуміння" в коаліції дуже хорошим. Він визнав, що останніми тижнями "ми як уряд виглядали не дуже добре". "Часом тон між нами дуже жорсткий. Але, по суті, боротися один з одним за правильні рішення необхідно", - сказав Габек газетам медіагрупи Funke.

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У СДПН критикують кліматичний курс Зелених

За даними Welt am Sonntag, у свою чергу серед соціал-демократів зростає невдоволення кліматичним курсом Зелених. "У СДПН більше уваги приділяється інтересам робітників і промисловості. Наш бізнес діє у всьому світі, це важіль нашого процвітання, який не можна обтяжувати за своїм бажанням", - сказав член Бундестагу від СДПН Джо Вайнґартен (Joe Weingarten). У зв'язку з цим соціал-демократам ближча позиція іншого партнера по коаліції - Вільної демократичної партії (ВДП), додав він.

Окремо Вайнґартен розкритикував підхід Зелених у питанні майбутньої заборони на встановлення нових газових та мазутних чи/або рідкопаливних опалювальних систем. Він закликав враховувати невдоволення людей, з яким він дедалі частіше стикається у своєму виборчому окрузі - громадян, "для яких темпи заміни опалення занадто високі". "А ще Зелені мають навчитися вести політику згідно з результатом виборів", - наголосив Вайнґартен.

СДПН, "Союз 90/Зелені" та ВДП домовилися про створення коаліційного федерального уряду за підсумками виборів до Бундестагу у 2021 році, на яких соціал-демократи набрали 25,7 відсотка голосів, Зелені - 14,8 відсотка, ВДП - 11, 5 відсотка.

30-годинна нарада правлячої коаліції

Наприкінці березня після наради правлячої коаліції Німеччини, яка тривала майже 30 годин, представники опозиції заявили, що уряд ФРН "роздирають протиріччя". "Очевидно, ми маємо справу з урядовою кризою в Німеччині", - заявив голова найбільшої опозиційної партії - Християнсько-демократичного союзу (ХДС) - Фрідріх Мерц (Friedrich Merz).

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Лідери німецьких соціал-демократів, партії "Союз-90/Зелені" та ВДП обговорювали енергетичні, інфраструктурні та транспортні проєкти, які, за їхніми словами, мають прискорити економічний розвиток країни та сприяти виконанню раніше поставлених цілей щодо досягнення кліматичної нейтральності Німеччини до 2045 року.