У Повітряних силах ЗСУ відреагували на ініціативу Ryanair

Нещодавно авіакомпанія Ryanair повідомила про ймовірність відновлення рейсів в Україну. У Повітряних силах ЗСУ вважають це неможливим під час війни.

Відновлення пасажирських авіаперевезень під час війни - неможливе, заявив у п'ятницю, 28 липня, речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.

"Важко зрозуміти, як можна у стані війни взагалі проводити польоти. Ми мали зерновий коридор, з якого Росія вийшла одноосібно. Вони що з Росією будуть домовлятися, щоб та не обстрілювала гуманітарні авіаційні коридори?" - сказав він ефірі національного телемарафону, прокоментувавши заяву керівника ірландської компанії Ryanair Майкла О'Лірі щодо можливості відновлення авіарейсів в Україну до кінця 2023 року.

За словами Ігната, нині в будь-якій точці країни можуть з'явитися російські ракети та дрони, а балістичні ракети типу "Кинджал" можуть долітати за лічені хвилини. При цьому він сумнівається у можливості запустити цивільні авіарейси з аеропорту Ужгорода, де злітна смуга розташована на українській території, але літаки злітають над територією Словаччини. "РФ може бити по стоянці літаків, говорячи, що там "західна техніка зосереджена", - зауважив речник Повітряних сил.

Крім того, Ігнат вказав на ще одну перешкоду для відновлення польотів у країні під час війни - проблеми страхування. "Як у воюючій державі страхуватимуть борти чи життя громадян, там де літають над головою ракети?" - зазначив він.

Ізраїльський досвід не підходить Україні

Також Ігнат прокоментував заяву О'Лірі, який одним із аргументів відновлення польотів в Україні навів досвід Ізраїлю, де авіація продовжує працювати попри ракетні обстріли.

"Ізраїль - це країна, яка може повністю себе прикрити. Вона невелика за територією, а у нас велика територія", - сказав він, додавши, що ракети на Україну летять звідусіль різних типів. Тому, на думку Ігната, повітряний простір над Україною ще не скоро відкриють.

Нагадаємо, 20 липня керівник Ryanair О'Лірі відвідав Україну та зустрівся з віцепрем'єр-міністром з питань відновлення - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим.

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