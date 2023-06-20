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У Повітряних силах розкрили подробиці нічної атаки РФ

Аліна Коломієць
4 год. тому

Під час нічного удару по Україні війська РФ застосували 35 ударних дронів типу Shahed, з яких ЗСУ вдалося збити 32, уточнили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

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"Шахед"
"Шахед"Фото: Roman Petushkov/REUTERS

Командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) оприлюднило деталі нічної атаки РФ по Україні. Згідно з даними ПС ЗСУ, під час удару в ніч на вівторок, 20 червня, війська РФ застосували 35 дронів-камікадзе типу Shahed іранського виробництва, українська протиповітряна оборона знищила 32 з них.

"30 "шахедів" знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два - підрозділами Сухопутних військ (…) Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім, основний напрямок атаки іранських дронів - Київщина. Тут знищено понад два десятки "шахедів", - йдеться у повідомленні командування в Facebook.

Пуски здійснювались з північного та південного напрямків - Брянська область та східне узбережжя Азовського моря.

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою - ракетами "Іскандер-М"/С-300, додали в ПС ЗСУ.

Є пошкодження у Львові

Як повідомляла Львівська обласна військова адміністрація (ОВА), унаслідок нічної атаки РФ у Львові пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури. "Люди не постраждали. Була пожежа. На місці працюють всі служби", - написав голова ОВА Максим Козицький в Telegram.

У Києві пошкоджень та постраждалих не зафіксовано. Щодо Запоріжжя, то місцева влада запевняє, що під час обстрілів мирні мешканці й житловий фонд не постраждали.

Читайте також: РФ атакувала Київ ракетами під час візиту африканської делегації

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