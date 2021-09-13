У Португалії скасували обов'язкове носіння масок на вулиці

У Португалії, починаючи з понеділка, 13 вересня, скасовано обов'язкове носіння захисних масок на відкритому повітрі. Маски на вулицях, у парках чи на набережних були обов'язковими у цій країні у зв'язку з пандемією коронавірусу з кінця жовтня минулого року - загалом протягом 318 днів.

Утім, попри скасування цієї норми, багато людей у Лісабоні та в інших португальських містах продовжують носити захисні маски, слідуючи рекомендаціям міністерства охорони здоров'я Португалії, зазначає агенція новин dpa.

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Пом'якшення протиепідемічних правил в країні відбувається на тлі зниження кількості випадків інфікування коронавірусом. Утім, порівняно з сусідньою Іспанією, де маски на вулиці перестали бути обов'язковими ще 2,5 місяця тому, в Португалії пом'якшення правил відбувається дещо повільніше.

У Португалії, на відміну від тієї ж Іспанії, у багатьох установах та закладах необхідними є паспорти здоров'я, які засвідчують проходження вакцинації від COVID-19, перенесену хворобу або свіжий негативний текст на коронавірус. В країні повністю щеплено від коронавірусу близько 80 відсотків з 10,3-мільйонного населення.