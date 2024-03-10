У Португалії розпочались дострокові парламентські вибори

Дострокові вибори в Португалії призначили через корупційний скандал з прем'єр-міністром країни. За більшість в парламенті змагаються соціалісти і консерватори.

У Португалії в неділю, 10 березня, розпочалися дострокові парламентські вибори. Виборчі дільниці відкрилися о 8 годині ранку і закриються о 19 годині вечора на материковій частині Португалії та на годину пізніше на Азорському архіпелазі. Результати виборів очікуються близько опівночі.

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Близько 10,8 мільйона виборців мають обрати 230 членів Асамблеї республіки, парламенту Португалії. Президент країни Марселу Ребелу де Соуза призначив голосування в листопаді після того, як прем'єр-міністр Антоніу Кошта подав у відставку на тлі корупційного скандалу і залишився на посаді в якості виконувача обов'язків.

Майже всі опитування пророкують консервативному альянсу "Демократичний альянс" на чолі з Луїшом Монтенегро незначну перемогу над соціалістичною партією (Partido Socialista, PS), що перебуває при владі вже понад вісім років, на чолі з Педру Нуну Сантушем, зазначає агенство dpa.

Однак жоден з двох основних суперників не зможе досягти абсолютної більшості, яку на початку 2022 року здобули соціалісти. Тому, ймовірно, буде надзвичайно складно сформувати уряд у найближчі тижні, припускають у dpa. Переможець виборів, ймовірно, в будь-якому випадку буде змушений покладатися на домовленості з меншими партіями. Однак ні Монтенегро, ні Сантуш не хочуть вести переговори з партією "Досить" ("Chega"), яка вважається правою популістською партією. Згідно з опитуваннями, партія колишнього телевізійного спортивного коментатора Андре Вентури отримає значний приріст голосів і покращить свій результат з семи до 15-20 відсотків.

Парламентські вибори затьмарені кількома корупційними скандалами, в тому числі в державній авіакомпанії TAP і в літієвих і водневих проєктах, а також іншими соціально-економічними проблемами, такими як дефіцит житла та інфляція, які особливо сильно б'ють по Португалії, країні з низькою середньою заробітною платою, зазначає dpa.