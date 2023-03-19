У Португалії пройшли багатотисячні протести

Тисячі людей вийшли на вулиці Лісабона, протестуючи проти зростання цін і вимагаючи підвищення зарплат і пенсій. Міністр економіки країни виступає проти регулювання цін.

Тисячі людей вийшли в суботу, 18 березня, на вулиці Лісабона протестувати через стрімке зростання цін. Найбільша профспілка CGTP, яка організувала протести, вимагає від влади Португалії негайного підвищення зарплат і пенсій щонайменше на 10 відсотків, а також запровадження обмеження цін на базові продукти харчування.

Португалія - одна з найбідніших країн Західної Європи. За офіційними даними, більше половини португальців, які працюють, отримують менше ніж 1000 євро на місяць. Мінімальний розмір заробітної плати у країні становить 760 євро. При цьому інфляція в січні цього року становила більше 8 відсотків, а ціни на житло в Португалії за 2022 рік зросли на 18,7 відсотка.

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У середині березня уряд, яким керує соціаліст Антоніу Кошта, анонсував пакет заходів щодо боротьби з житловою кризою. Однак опозиція вважає, що вони не матимуть ефекту, якщо влада Португалії й надалі заохочуватиме до роботи в країні іноземців - зокрема, за допомогою "візи цифрового кочівника", отримати яку стало можливо з жовтня. Ідею штучного обмеження цін на продовольство вже відкинув міністр економіки Антоніу Кошта Сілва, заявивши, що найкращий механізм регуляції цін - вільний ринок.

Страйк вчителів

Раніше, у січні, в Лісабоні також відбувся великий страйк вчителів. Вони вимагали підвищення зарплати через зростання інфляції, а також покращення умов праці. Страйки вчителів у Португалії відбуваються з грудня 2022 року, через них деякі школи країни були змушені тимчасово припинити роботу.