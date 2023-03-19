  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Протести у Лісабоні у січні 2023 року
Протести у Лісабоні у січні 2023 рокуФото: Patricia De Melo Moreira/AFP/Getty Images
СуспільствоПортугалія

У Португалії пройшли багатотисячні протести

Олег Соколенко | Тетяна Кирилюк
1 год. тому

Тисячі людей вийшли на вулиці Лісабона, протестуючи проти зростання цін і вимагаючи підвищення зарплат і пенсій. Міністр економіки країни виступає проти регулювання цін.

https://p.dw.com/p/4Otc2

Тисячі людей вийшли в суботу, 18 березня, на вулиці Лісабона протестувати через стрімке зростання цін. Найбільша профспілка CGTP, яка організувала протести, вимагає від влади Португалії негайного підвищення зарплат і пенсій щонайменше на 10 відсотків, а також запровадження обмеження цін на базові продукти харчування.

Португалія - одна з найбідніших країн Західної Європи. За офіційними даними, більше половини португальців, які працюють, отримують менше ніж 1000 євро на місяць. Мінімальний розмір заробітної плати у країні становить 760 євро. При цьому інфляція в січні цього року становила  більше 8 відсотків, а ціни на житло в Португалії за 2022 рік зросли на 18,7 відсотка.

Читайте також: Тисячі французів вийшли на протести проти ухвалення пенсійної реформи

У середині березня уряд, яким керує соціаліст Антоніу Кошта, анонсував пакет заходів щодо боротьби з житловою кризою. Однак опозиція вважає, що вони не матимуть ефекту, якщо влада Португалії й надалі заохочуватиме до роботи в країні іноземців - зокрема, за допомогою "візи цифрового кочівника", отримати яку стало можливо з жовтня. Ідею штучного обмеження цін на продовольство вже відкинув міністр економіки Антоніу Кошта Сілва, заявивши, що найкращий механізм регуляції цін - вільний ринок.

Страйк вчителів

Раніше, у січні, в Лісабоні також відбувся великий страйк вчителів. Вони вимагали підвищення зарплати через зростання інфляції, а також покращення умов праці. Страйки вчителів у Португалії відбуваються з грудня 2022 року, через них деякі школи країни були змушені тимчасово припинити роботу. 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Бої поблизу Бахмута, український солдат

ЗСУ за добу відбили 83 атаки армії РФ - Генштаб (онлайн)

Конфлікти3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Розвантаження зерна в Ефіопії

"Зернова угода". Що буде, якщо її не подовжать?

"Зернова угода". Що буде, якщо її не подовжать?

Економіка17 березня 2023 р.
external

Як ЗСУ воюють естонськими гаубицями

Як ЗСУ воюють естонськими гаубицями

Конфлікти17 березня 2023 р.00:58 хв.
Зруйнований внаслідок авіаудару РФ драмтеатр у Маріуполі

Визнання геноциду РФ щодо українців потребує більше доказів

Визнання геноциду РФ щодо українців потребує більше доказів

Політика17 березня 2023 р.
external

Лідер гурту "Антитіла" про Бахмут та диверсії проти РФ

Лідер гурту "Антитіла" про Бахмут та диверсії проти РФ

Культура17 березня 2023 р.25:55 хв.
external

Якою Україну бачать молоді українці після перемоги

Якою Україну бачать молоді українці після перемоги

Суспільство17 березня 2023 р.31:35 хв.
Російські спортсмени, які виступали під нейтральним прапором у Токіо

Наскільки "нейтральними" можуть бути російські спортсмени?

Наскільки "нейтральними" можуть бути російські спортсмени?

Спорт17 березня 2023 р.
На головну сторінку