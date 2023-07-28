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НАТО побудує в Жешуві ремонтно-логістичний центр - ЗМІ

Анастасія Шепелева
2 год. тому

НАТО має плани побудувати у польському Жешуві ремонтно-логістичний центр через стратегічне значення міста у війні Росії проти України, пише канадська The Globe and Mail. Раніше про "базу НАТО" в місті говорив мер Жешува.

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Прапор НАТО
Прапор НАТОФото: Markku Ulander/Lehtikuva/AFP/Getty Images

Північноатлантичний альянс (НАТО) планує побудувати у розташованому неподалік українського кордону польському Жешуві (Ряшеві) ремонтно-логістичний центр. Про це повідомляє у п'ятницю, 28 липня, канадське видання The Globe and Mail з посиланням на джерела серед канадських і польських посадовців.

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"Ми збираємося створити ремонтний центр у партнерстві з США і Великобританією. Велика канадська присутність там не планується", - сказав канадський урядовець, додавши, що основною функцією центру буде ремонт українських танків та іншої броньованої техніки.

Центр створять у партнерстві з США та Лондоном

В пресслужбі НАТО в Брюсселі на запит видання відповіли, що Альянс "значно посилює стримування і оборону для усіх членів Альянсу, підвищує стійкість до російського примусу і підтримує партнерів у протидії зловмисному втручанню та агресії".

У червні мер Жешува Конрад Фіолек заявив в інтерв'ю польській газеті Gazeta Wyborcza повідомив, що НАТО начебто має намір створити в місті військову базу. Зокрема, він висловив переконання, що "американські, британські і канадські війська будуть тут постійно дислоковані". "Ми впевнені, що ця база буде тут, хоча ні наш уряд, ні НАТО поки що офіційно цього не підтвердили", - сказав Фіолек. Якщо інформація про будівництво ремонтно-логістичного центру підтвердиться, не виключено, що це і є "військова база", яку мав на увазі мер польського міста.

Видання нагадує, що з початком повномасштабної війни Росії проти України Жешув через своє стратегічне розташування став важливим транспортним хабом для передачі Україні військової допомоги. Крім того, через аеропорт міста в Україну та з Україну здійснюють поїздки топові політики з усього світу. 

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