У Польщі звинуватили РФ у хакерській атаці

Росія стоїть за хакерською атакою, що заблокувала доступ користувачів до онлайн-системи подання податкових декларацій, кажуть у Варшаві.

В уряді Польщі звинуватили Росію в причетності до хакерської атаки, що заблокувала доступ користувачів до онлайн-системи подання податкових декларацій. Відповідну заяву зробив у середу, 1 березня, відповідальний за цифровізацію польський посадовець Януш Цешинський в інтерв'ю мовнику Polsat News.

"Росіяни несуть відповідальність за вчорашню атаку, це зрозуміло. У нас є інформація, що з високою долею ймовірності вказує на те, що за цим стояли ворожі дії", - запевнив Цещинський.

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За словами Цешинського, атака полягала у відмові в обслуговуванні, але витоку даних платників податків не сталося. "Це кібернапад, що блокує доступ до сайту, але не зачіпає безпеку і не становить загрози нашим даним", - сказав він.

Росіяни все заперечують

Водночас у посольстві РФ у Варшаві відповіли на письмовий запит інформагенції Reuters, що вже "вже звикли до того, що на Заході можна звинувачувати Росію в чому завгодно, не маючи доказів". "Це черговий такий випадок у відомому стилі "вкрай ймовірно"", - розцінили в диппредставництві РФ.

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Нинішній випадок кіберзлочину, провину на який покладають на російських хакерів, - далеко не перший. Західні офіційні особи й спецслужби переконані, що держоргани РФ утримують світове лідерство за кількістю вчинених хакерських атаках, а також використовують кібершпигунство проти іноземних держав. Водночас Москва постійно заперечує, що проводить хакерські атаки.