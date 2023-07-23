У Польщі запрацював центр з ремонту танків Leopard - Блащак

Центр з ремонту та обслуговування танків Leopard запрацював у місті Глівіце у Польщі, повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак. Перші два танки, пошкоджені під час бойових дій в Україні, вже прибули на ремонт.

Центр з ремонту та обслуговування танків Leopard, пошкоджених під час бойових дій в Україні, запрацював у місті Глівіце на півдні Польщі. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Центр з ремонту у Глівіце запрацював! Перші два "Леопарди" вже прибули з України на завод Bumar", - написав Блащак у Twitter ввечері у суботу, 22 липня.

Польща, один із найбільших союзників України у її протидії повномасштабному вторгненню РФ, вела переговори з Німеччиною про створення спільної центру з ремонту та обслуговування танків Leopard, але спільна позиція так і не була озвучена.

Зокрема, Німеччина та Польща наприкінці квітня домовилися, що ще до кінця травня у Глівіце, що у Верхній Сілезії, відкриється спільний центр з ремонту танків Leopard. На користь цієї локації виступав і географічний фактор, а саме - близькість до українського кордону.

Два німецькі виробники танків Rheinmetall і Krauss-Maffei Wegmann (KMW) повинні були налагодити співпрацю з польським державним концерном PGZ. Однак, як повідомляв журнал Der Spiegel, головним каменем спотикання став прейскурант обслуговування: польська сторона запросила 100 тисяч євро за "вступне діагностування", при тому, що в Німеччині подібна процедура коштує майже увосьмеро дешевше - 12 тисяч євро. Додатково, писали німецькі ЗМІ, польські спеціалісти не готові були давати гарантії на проведені ремонтні роботи. Хоча Берлін і мав наміри взяти на себе велику частину витрат, ці пропозиції стали у підсумку для німецької сторони "неприйнятними".

Ще 13 липня керівник бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач заявляв, що остаточного рішення щодо локалізації ремонту танків Leopard "на цьому етапі немає". Він підтвердив "певні труднощі" у переговорах з німецькими партнерами, але відкинув твердження про те, що польська сторона висунула непомірний прейскурант.

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