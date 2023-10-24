У Польщі почались переговори про формування нового уряду

Провладна партія "ПіС" здобула найбільше голосів на виборах, але не отримала абсолютної більшості, тож може не знайти союзників для коаліції. Тоді владу перебере опозиція, а прем'єром, імовірно, стане Дональд Туск.

Після проведення в Польщі парламентських виборів президент Анджей Дуда розпочав у вівторок, 24 жовтня, консультації про формування нового уряду.

Спочатку він зустрічається з лідерами близької йому нині правлячої партії "Право і справедливість" (ПіС). На виборах вона здобула найбільшу кількість голосів, але недостатню для "монобільшості" в парламенті - 194 з 460 мандатів.

Експерти вважають вкрай малоймовірним, що їй вдасться сформувати коаліцію з іншими партіями.

Протягом дня Дуда також прийме членів "Громадянської коаліції", яку очолює колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Його партія разом із також нині опозиційним блоком "Третій шлях" і коаліцією лівих "Лівиця" здатна зібрати більшість у парламенті - 248 депутатів.

Експерти вважають, що спочатку Дуда доручить формування нового уряду представнику "ПіС". Якщо його зусилля не матимуть успіху, то найімовірніше, прем'єр-міністром Польщі стане Туск, який уже обіймав цю посаду у 2007-2014 роках.

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