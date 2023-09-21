Польща пояснила заяву про припинення передачі зброї Україні

Речник уряду заявив, що слова Моравецького не стосуються озброєння, постачання якого для ЗСУ вже було узгоджене. Тим часом міністри агрополітики домовились знайти рішення щодо імпорту, яке врахує інтереси обох країн.

Польща передасть Україні всю зброю, постачання якої вже були узгоджені, запевнив речник польського уряду Пьотр Мюллер у четвер, 21 вересня.

Ця заява пролунала після слів прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про припинення військової допомоги Україні - через потребу у власному нарощуванні озброєння.

"У зв'язку з питаннями про постачання зброї хочу повідомити, що Польща лише виконує попередньо узгоджені поставки боєприпасів та озброєнь. Зокрема ті, що випливають з підписаних контрактів з Україною", - цитує Мюллера агентство dpa.

За його словами, це стосується, зокрема, найбільшого закордонного контракту, укладеного Польщею з 1989 року, про постачання Збройним силам України (ЗСУ) самохідних гаубиць Krab.

Речник додав, що "наразі все так, як сказав прем'єр-міністр, в майбутньому - побачимо", пише Reuters.

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Зрушення між Україною та Польщею щодо імпорту

Тим часом міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський поговорив сьогодні телефоном зі своїм польським колегою Робертом Телусом. Він розповів, що вони домовились знайти рішення щодо імпорту сільськогосподарських товарів, яке врахує інтереси обох країн.

"Сторони підтвердили тісні та конструктивні відносини, які ними багаторазово демонструвались, та погодили з урахуванням цього виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту", - повідомило українське мінагро у Facebook.

Наступні переговори з цього питання очікуються найближчими днями. До того часу Польща вивчить український план та підготує свої пропозиції до нього.

Нагадаємо, що Польща в односторонньому порядку запровадила ембарго на імпорт чотирьох українських аграрних продуктів, включно з зерном. Україна подала на неї позов до Світової організації торгівлі та пригрозила аналогічними заходами щодо імпорту чотирьох сільськогосподарських продуктів з Польщі.

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