У Польщі ремонтуватимуть танки Т-64 для України

Українські танки Т-64 будуть обслуговуватися та ремонтуватися на польському заводі, кажуть у держконцерні "Укроборонпром". У перспективі планується також співпраця в обслуговуванні танків Т-72, PT-91 і Leopard 2.

Державний концерн "Укроборонпром" та найбільший виробник бронетехніки у Польщі Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) спільно проводитимуть капітальний ремонт та обслуговування танків Т-64. Як повідомив концерн у суботу, 8 квітня, відповідну угоду було укладено із заводом Bumar-Łabędy, що входить до складу PGZ.

"Українські танки Т-64 будуть обслуговуватися та капітально відновлюватися на новостворених потужностях Bumar-Łabędy у Глівіце", - зазначив концерн у дописі в Facebook.

Крім того, у перспективі планується розширити співпрацю щодо обслуговування танків Leopard 2, а також Т-72 й РТ-91, які передала Києву Варшава, стверджують в "Укроборонпромі". "Наша компанія готова створити хаб з ремонту бронетехніки, яка перебуває на озброєнні української армії. Ми маємо понад 70 років досвіду у сфері виробництва та ремонту. Переозброєння та модернізація бронетехніки стане ключовою допомогою у підтримці обороноздатності української армії. Завдяки регулярним ремонтним та сервісним роботам машини повертатимуть свою боєздатність", - наводить пресслужба слова голови правління Bumar-Łabędy Едіти Шиманської.

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Україна розширює закупівлю польських озброєнь

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Польщі обидві країни підписали угоду про спільне виробництво 125-мм танкових боєприпасів на польських потужностях. Крім того, угоди передбачають, зокрема, постачання Україні 150 бронетранспортерів Rosomak. Раніше в Варшаві повідомляли про плани виготовлення для України 100 таких БТРів коштом Євросоюзу й США.

Україна отримає також три ротних комплекти польських самохідних мінометів RAK та 100 ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) Piorun.

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Нагадаємо, в березні цього року прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький анонсував розширення виробничих потужностей польського державного виробника боєприпасів Dezamet, насамперед - для забезпечення постачання боєприпасів Україні в рамках програми, що фінансується ЄС і Норвегією.