Найкращий результат прогнозують консертивній партії "Право і справедливість", що нині при владі у Польщі. Втім, очікується, що вона не отримає абсолютну більшість.

У неділю, 15 жовтня, у Польщі проходять парламентські вибори. Боротьба йде за 460 місць у Сеймі - нижній палаті польського парламенту та 100 місць у Сенаті - верхній палаті. Перші прогнози щодо реультатів очікуються після закриття виборчих дільниць о 21:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом), пише dpa.

"Право і справедливість" залишається фаворитом

Напередодні виборів опитування показували, що національно-консервативна партія "Право і справедливість"(PiS), яка зараз при владі, ймовірно залишиться найсильнішою у майбутньому парламенті, але не матиме абсолютної більшості.

Для формування уряду партії знадобиться підтримка ультраправої "Конфедерації свободи і незалежності", яка вимагає повної заборони абортів у країні, а її представники не цураються антисемітських конспірологічних теорій. Втім, як нагадує dpa, "Конфедерація" відмовилася від коаліції з PiS під час кампанії напередодні голосування.

Читайте також: Вибори у Польщі. Хто переможе - Туск чи Качинський?

На другому місці в результаті виборів, як очікується, опиниться ліберально-консервативна "Громадянська платформа", яку очолює експрем'єр країни та колишній голова Європейської ради Дональд Туск. У разі перемоги вона може сформувати коаліцію із лівим альянсом "Ліві" та християнсько-консервативним "Третім шляхом".

Читайте також: Вибори у Польщі. Що залишить після себе партія Качинського