У Польщі поновили роботу комісії з розслідування впливу РФ

На тлі затримань в Польщі підозрюваних у диверсіях на замовлення Росії прем'єр створив комісію з розслідування впливу РФ на країну. Схожу комісію, створену попередниками, Туск розпустив після приходу до влади.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив 21 травня про створення комісії з розслідування впливу Росії та Білорусі на країну.

"Я видав розпорядження про створення комісії з розслідування російського та білоруського впливу на внутрішню безпеку та інтереси Республіки Польща у 2004-2024 роках", - заявив він.

Комісію очолить голова військової контррозвідки генерал Ярослав Строжик. До її складу увійдуть від 9 до 13 членів. Їхні кандидатури пропонуватимуть міністри внутрішніх і закордонних справ, оборони, фінансів, державних активів і цифровізації тощо.

За словами Туска, попередній звіт про роботу комісії планують представити влітку.

Російські агенти в Польщі

Напередодні Туск повідомив, що у Польщі затримали дев'ятьох осіб за підозрою у скоєнні диверсій на замовлення російських спецслужб, зокрема побиттів, підпалів і спроб підпалу. Прем'єр назвав ситуацію досить серйозною, нагадавши, що аналогічні диверсії відбуваються в Литві, Латвії та Швеції.

Минулого місяця у Польщі затримали підозрюваного в сприянні спецслужбам РФ у підготовці можливого замаху на президента України Володимира Зеленського. Також затримали трьох підозрюваних у причетності до нападу у Вільнюсі на Леоніда Волкова - соратника покійного російського опозиціонера Олексія Навального.

На початку травня суддя з Варшави Томаш Шмідт, який мав у Польщі доступ до таємної інформації, виїхав у Білорусь і заявив, що хоче отримати політичний притулок там.

Минулого року в Польщі затримали і засудили більше 10 російських шпигунів.

Друга спроба розслідування впливу РФ

Торік у Польщі вже створювали комісію з розслідування впливу РФ і Білорусі на підставі закону, ухваленого за ініціативою партії "Право і справедливість", що тоді мала більшість у парламенті.

Опозиція різко критикувала закон, вважаючи, що він направлений проти неї. Після перемоги на парламентських виборах восени 2023 року коаліція Туска визнала цю комісію неконституційною і закрила.