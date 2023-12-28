У Польщі ліквідують державні ЗМІ для реструктуризації

Уряд Дональда Туска ухвалив рішення про ліквідацію польських державних ЗМІ. Це стосується телебачення, радіо та інформагенції. Рішення пояснюють необхідністю реструктуризації компаній.

Міністр культури та національної спадщини Польщі Бартоломей Сенкевич оголосив про рішення ліквідувати державне телебачення, радіо та інформаційне агентство. Про це йдеться в заяві Сенкевича, оприлюдненій на сторінці міністерства у соціальній мережі Х увечері у середу, 27 грудня.

В заяві вказується, що рішення було ухвалене після того, як президент Польщі Анджей Дуда, представник партії "Право і справедливість" (PiS), ветував пропозиції нового уряду, які передбачали виділення трьох мільярдів злотих (693 мільйона євро) на фінансування державних ЗМІ.

"У зв'язку з рішенням президента Республіки Польща призупинити фінансування суспільних ЗМІ, я вирішив ліквідувати компанії Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA та Polska Agencja Prasowa SA", - йдеться у заяві Сенкевича.

Сенкевич: Рішення можна відкликати

За словами Сенкевича, такі дії дозволять забезпечити безперервну роботу цих компаній, провести необхідну реструктуризацію та запобігти звільненню працівників. Міністр культури також додав, що рішення може бути відкликано у будь-який момент власником компаній, яким є держава.

У партії "Право і справедливість" вже розкритикували дії уряду Туска, пише Reuters. Зокрема, депутатка від політсили Йоанна Ліхоцька назвала його "актом, який завдає шкоди державі" та заявила, що "уряд Туска знищує польські ЗМІ".

З приходом до влади нового уряду коаліція на чолі з Дональдом Туском розпочала реформування державних ЗМІ, які, за словами медіактивістів, за вісім років перебування при владі націоналістичної партії "Право і справедливість" перетворилися на пропагандистські засоби масової інформації. Раніше у грудні уряд Польщі відключив від ефіру державний новинний канал TVP Info і звільнив керівників державних ЗМІ, аби "відновити неупередженість".

Такі дії викликали протест з боку "PiS", яка стверджує що у такий спосіб уряд Туска завдає шкоди плюралізму в ЗМІ, усуваючи консервативний голос. Крім того, в політсилі закинули порушення процедури впровадження змін. Уряд Туска ці заяви відкидає.