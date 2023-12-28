У Польщі ліквідують державні ЗМІ для реструктуризації
Міністр культури та національної спадщини Польщі Бартоломей Сенкевич оголосив про рішення ліквідувати державне телебачення, радіо та інформаційне агентство. Про це йдеться в заяві Сенкевича, оприлюдненій на сторінці міністерства у соціальній мережі Х увечері у середу, 27 грудня.
В заяві вказується, що рішення було ухвалене після того, як президент Польщі Анджей Дуда, представник партії "Право і справедливість" (PiS), ветував пропозиції нового уряду, які передбачали виділення трьох мільярдів злотих (693 мільйона євро) на фінансування державних ЗМІ.
"У зв'язку з рішенням президента Республіки Польща призупинити фінансування суспільних ЗМІ, я вирішив ліквідувати компанії Telewizja Polska SA, Polskie Radio SA та Polska Agencja Prasowa SA", - йдеться у заяві Сенкевича.
Сенкевич: Рішення можна відкликати
За словами Сенкевича, такі дії дозволять забезпечити безперервну роботу цих компаній, провести необхідну реструктуризацію та запобігти звільненню працівників. Міністр культури також додав, що рішення може бути відкликано у будь-який момент власником компаній, яким є держава.
У партії "Право і справедливість" вже розкритикували дії уряду Туска, пише Reuters. Зокрема, депутатка від політсили Йоанна Ліхоцька назвала його "актом, який завдає шкоди державі" та заявила, що "уряд Туска знищує польські ЗМІ".
З приходом до влади нового уряду коаліція на чолі з Дональдом Туском розпочала реформування державних ЗМІ, які, за словами медіактивістів, за вісім років перебування при владі націоналістичної партії "Право і справедливість" перетворилися на пропагандистські засоби масової інформації. Раніше у грудні уряд Польщі відключив від ефіру державний новинний канал TVP Info і звільнив керівників державних ЗМІ, аби "відновити неупередженість".
Такі дії викликали протест з боку "PiS", яка стверджує що у такий спосіб уряд Туска завдає шкоди плюралізму в ЗМІ, усуваючи консервативний голос. Крім того, в політсилі закинули порушення процедури впровадження змін. Уряд Туска ці заяви відкидає.