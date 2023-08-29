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СуспільствоПольща

У Польщі через вплив на радіосигнал зупинились 25 поїздів

Роман Губа
29 серпня 2023 р.

У чотирьох регіонах Польщі зупинились пасажирські поїзди через несакнціоноване використання сигналу "радіостоп".

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Потяг польської залізниці
Потяг польської залізниці (ілюстративне фото)Фото: picture-alliance/dpa/M. Kulczynski

У Польщі вдень у вівторок, 29 серпня, невідомі зупинили 25 пасажирських поїздів впливом на радіосигнал. Потяги були зупинені під час руху в чотирьох регіонах, повідомив речник державної компанії "Польська залізниця". Небезпеки для пасажирів не було, згодом потяги рушили у визначених напрямках. Зупинка тривала сім хвилин. 

Як пише видання Dziennik Gazeta Prawna, у польських потягах радіотехніка працює без шифрування. Послідовність сигналів на спеціальній частоті зупиняє потяги. Як пише Wyborcza.pl, завдяки цій системі багато разів вдавалося уникати залізничних катастроф.

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Атаки на залізницю в Польщі

За останні кілька днів сталися кілька хакерських нападів на польську залізничну мережу. Вона, як відомо, є найважливішим транспортним маршрутом для постачання військової допомоги з Заходу до України. 

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Так, два дні тому поліція затримала двох чоловіків у Білостоці на сході країни. Слідчі вилучили у них радіоапаратуру. Ймовірно ці особи, один з яких є співробітником поліції, зупинили п'ять пасажирських поїздів і один товарний потяг. Раніше також повідомлялося про випадки зупинки поїздів на заході Польщі. Під час зупинок лунав російський гімн, а також один раз промова Путіна.

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