У Польщі донори зібрали для України 6,5 мільярда доларів

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину четверга, 5 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами другої половини четверга, 5 травня (час київський).

++18.41++

Суд в Іспанії відпустив проросійського блогера Анатолія Шарія, затриманого 5 травня, під підписку про невиїзд, повідомляє AP. Шарію, який з 2019 року проживає в Іспанії, наказали здати паспорт і залишитися в країні. Суд зазначив, що тепер в української сторони є 40 днів, щоб офіційно подати запит про екстрадицію Шарія. У документах суду йдеться, що Шарія звинувачують у "державній зраді та розпалюванні ворожнечі".

++18.20++

У "Азові" спростували інформацію про витіснення військ РФ з території заводу "Азовсталь". "Ще раз: ніхто нікого не вибив, вони (росіяни. - Ред.) на заводі. Ідуть важкі бої", – зазначив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар, позивний "Калина" в коментарі "24 каналу". Раніше про витіснення росіян повідомляв радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

У Польщі зібрали 6,5 мільярда доларів для України

++18.00++

Понад шість мільярдів євро (6,5 мільярда доларів) зібрали на Конференції донорів для допомоги Україні, повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. "Коли Росія приносить смерть, країни вільного світу повинні принести допомогу, і я думаю, що ця конференція тут у Варшаві показала величезну солідарність між усіма нами", - зазначив Моравецький. За його словами, гроші передадуть Україні та тим, хто підтримує Україну.

++17.30++

Комендантська година в Запоріжжі

"У Запоріжжі знову буде довга комендантська година. За рішенням військових вона триватиме з 19:00 8 травня до 5:00 10 травня," - повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв. Він додав, що у цей час виходити з дому можна буде лише у сховище під час повітряної тривоги.

++17.00++

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків скасував усі заходи на День міста (7 травня), День пам'яті (8 травня) та 9 травня у зв'язку з ракетною загрозою. Задля безпеки міський голова закликав жителів всі ці дні уникати скупчень, залишатися вдома або виїхати за місто.

++16.15++

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Як повідомила канцелярія федерального президента, під час бесіди було усунуто "непорозуміння з минулого".

++16.00++

Під Харковом під обстріл російських військових потрапила команда працівників та волонтерів Фельдмана екопарку, внаслідок чого загинув підліток 2008 року народження. Двоє людей зазнали поранень. Про це повідомив власник екопарку Олександр Фельдман. Вони намагалися евакуювати африканських буйволів з екопарку. За даними Фельдмана, загиблий хлопчик допомагав батькам в годуванні та евакуації тварин.

++15.35++

Фінляндія виділить 70 мільйонів євро допомоги Україні, повідомила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. "Ми ухвалили рішення про виділення 700 мільйонів євро, щоб допомогти українським біженцям у Фінляндії. На додачу до цього ми наразі готуємо додатковий внесок, щоб покрити поточні потреби та допомогти з реконструкцією", - також зазначила прем'єр-міністерка. Крім того, Фінляндія ухвалила рішення відправити додаткову військову техніку Україні.

ЗСУ відтіснили росіян з "Азовсталі" - Арестович

++15.18++

Збройні сили України відтіснили війська РФ з території маріупольського заводу "Азовсталь", повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович. "Ми можемо сказати, що вчора зайшли російські війська на територію "Азовсталі". Вони були вибиті нашими захисниками. Що відбувається наразі - узагальнюємо інформацію, бо її багато, і вона суперечлива. Багато емоцій довкола, а ми не можемо собі дозволити давати неперевірену інформацію", - повідомив Арестович в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі інформація щодо продовження боїв у районі заводу також уточнюється.

Напередодні командир полку "Азов" Денис Прокопенко у відеозверненні зазначив, що війська РФ вже другий день перебувають на заводі "Азовсталь", проте полк "Азов" продовжує тримати оборону.

++15.00++

Семеро людей зазнали поранень внаслідок обстрілу РФ Свято-Успенської Святогірської лаври 4 травня, повідомляє Офіс Генерального прокурора. За даними слідства, сили РФ нанесли авіаудар по Святогірську Донецької області і влучили в Свято-Успенську Святогірську лавру, яка нині є притулком для біженців від російської збройної агресії. У результаті обстрілу пошкоджено будівлю гуртожитка.

Читайте також: За час війни в Україні пошкоджено щонайменше 53 об'єкти культури - ЮНЕСКО

Дивитись відео 02:29 Порятунок з "Азовсталі": жінки, поранені, немовлята (02.05.2022)