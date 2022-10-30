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Фото: Chung Sung-Jun/AFP/Getty Images
КатастрофиПівдення Корея

У Південній Кореї - жалоба за жертвами тисняви ​​в Сеулі

Олександра Іванова | Ігор Бурдига
55 хв. тому

Канцлер ФРН Олаф Шольц та інші політики висловили Південній Кореї співчуття у зв'язку із трагічною загибеллю понад 150 людей.

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Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив у неділю, 30 жовтня, загальнонаціональну жалобу за жертвами тисняви ​​в Сеулі, що сталася під час святкування Геловіна 29 жовтня у центральному районі Ітхевон. Крім того він повідомив: держава візьме на себе витрати на поховання загиблих та лікування постраждалих.

Згідно з останніми даними, кількість загиблих внаслідок інциденту сягнула 153 людей, серед них - 20 іноземців, зокрема громадяни США, Ірану, Узбекистану, Казахстану, В'єтнаму, Китаю, Шрі-Ланки, Австралії, Норвегії та РФ. Поранено, за оновленими даними, 133 людини.

Президент Південної Кореї зранку 30 жовтня відвідав місце трагедії. Він пообіцяв провести ретельне розслідування і створити всі умови для того, щоб подібне не повторилося. "У центрі Сеула сталася трагедія і катастрофа, яку не можна було допустити", - заявив Юн Сок Йоль у телезверненні до нації.

Співчуття світових лідерів

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив співчуття родичам жертв та постраждалих у південнокорейській столиці. "Трагічні події в Сеулі вразили нас до глибини душі, - написав Шольц у мікроблозі Twitter. - Всі наші думки зараз - про постраждалих та їхніх близьких".

Аналогічне послання надіслав президент Франції Емманюель Макрон. Американський президент Джо Байден наголосив, що США підтримують Південну Корею в цей трагічний для неї момент. "Ми сумуємо разом із народом Південної Кореї та бажаємо всім постраждалим якнайшвидшого одужання", - повідомив глава Білого дому у Twitter.

Папа Римський Франциск під час недільної молитиви на площі Святого Петра також закликав вірян особливо згадати "молодих людей, які загинули минулої ночі в Сеулі, внаслідок трагічної штовханини у натовпі".

Тиснява під час святкування Гелловіна в Сеулі

Для мешканців Сеула святкування Гелловіна 29 жовтня було одним із перших масових заходів після скасування коронавірусних обмежень, учасникам якого дозволили не носити медичні маски. За оцінками поліції, в районі Ітхевон того вечора зібралося близько 100 тисяч людей.

Тиснява сталася неподалік готелю Hamilton, що міститься у вузькому провулку. За даними медиків, у більшості загиблих сталася зупинка серця - через тисняву та паніку.

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