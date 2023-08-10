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У підмосковному Домодєдово сильно палає

Віолетта Чайковська | Катерина Вєнкіна
10 хв. тому

За 10 кілометрів від російського аеропорту "Домодєдово" розгорілася сильна пожежа на площі понад 1000 квадратних метрів. Очевидці розповідають, що займанню передували вибухи.

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Російська пожежна (архівне ілюстративне фото)
Російська пожежна (архівне ілюстративне фото)Фото: Erik Romanenko/ITAR-TASS/IMAGO

У російському Домодєдово, що під Москвою, в ніч на четвер, 10 серпня розгорілася сильна пожежа. Її площа перевищує тисячу квадратних метрів. 

За офіційною версією, горить автосервіс. Російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів пишуть, що займанню передували "хлопки". Вони припускають, що вибухнули балони з газом.

Аеропорт "Домодєдово" розташований приблизно за 10 кілометрів від місця події. За даними російських пропагандистських державних агентств, там запровадили тимчасові обмеження на прийом і виліт літаків. Утім, чи пов'язано це з пожежею, не уточнюється. Вночі такі ж обмеження вводили в аеропорту "Внуково" - через виявлення в небі невідомих літаючих об'єктів. За даними мера Москви, в цей час на російську столицю летіли два бойових дрони.

Як повідомлялося, 9 серпня у Підмоскв'ї прогримів потужний вибух на території оптико-механічного заводу, який є провідним розробником і виробником оптичних і оптико-електронних приладів для силових структур. Російська влада каже, що вибух трапився на складі з піротехнікою через людський фактор. Загинула одна особа, постраждали 60, зниклими безвісти вважаються дев'ять.

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Дрони знову били по Москві: влучили в башту "Москва-Сіті"

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Російська пожежна (архівне ілюстративне фото)

У підмосковному Домодєдово сильно палає

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