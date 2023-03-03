У Підмосков'ї уночі пролунав гучний вибух (онлайн)

Жителі російського міста Коломни, що за 90 кілометрів від Москви, чули потужний вибух. Місцева влада каже, що не виявила джерело вибуху. ЗМІ повідомляють про ймовірну атаку дрона. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини п'ятниці, 3 березня (час київський).



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На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби українські воїни відбили понад 85 атак, інформує генштаб ЗСУ. Окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Російські війська не припиняють штурмувати Бахмут.

У Херсонській області із села Бойове окупанти вивезли із села у невідомому напрямку близько 200 жителів. Це сталося після того, як місцеві мешканці відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації, повідомляють у ЗСУ. Селян забрали "для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців", стверджується у повідомленні.

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Пізно увечері 2 березня жителі російського міста Коломна, за 90 кілометрів від Москви, чули потужний вибух. Російські Telegram-канали пишуть про те, що зву було чуто у всіх районах міста, у будинках дрижали вікна. У МНС РФ повідомили, що "обстежили місце події в Коломні й не виявили слідів вибуху", однак не пояснили, що трапилося.

Телеканал "Москва 24" публікував відео із сяйвом на тлі нічного неба. Джерела в правоохоронних органах підтвердили журналістам інформацію про вибух за річкою Москва в сільській місцевості. Висловлювали припущення, що вибух міг статися внаслідок атаки безпілотника.

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