У Підмосков'ї уночі пролунав гучний вибух (онлайн)

На Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби українські воїни відбили понад 85 атак, інформує генштаб ЗСУ. Окупанти завдали 31 авіаційний та 3 ракетних удари, зокрема, по цивільній інфраструктурі у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Російські війська не припиняють штурмувати Бахмут.
У Херсонській області із села Бойове окупанти вивезли із села у невідомому напрямку близько 200 жителів. Це сталося після того, як місцеві мешканці відмовилися передавати свої приватні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації, повідомляють у ЗСУ. Селян забрали "для проведення так званих фільтраційних заходів, а у їх будинки розквартировують російських найманців", стверджується у повідомленні.
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Пізно увечері 2 березня жителі російського міста Коломна, за 90 кілометрів від Москви, чули потужний вибух. Російські Telegram-канали пишуть про те, що зву було чуто у всіх районах міста, у будинках дрижали вікна. У МНС РФ повідомили, що "обстежили місце події в Коломні й не виявили слідів вибуху", однак не пояснили, що трапилося.
Телеканал "Москва 24" публікував відео із сяйвом на тлі нічного неба. Джерела в правоохоронних органах підтвердили журналістам інформацію про вибух за річкою Москва в сільській місцевості. Висловлювали припущення, що вибух міг статися внаслідок атаки безпілотника.