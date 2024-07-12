У Підмосков'ї розбився російський літак Sukhoi Superjet

За попередніми даними, на борту не було пасажирів, тільки екіпаж із трьох осіб - вони загинули.

У Коломенському районі Московської області РФ у п'ятницю, 12 липня, впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100, повідомляють російські інформаційні агентства з посиланням на джерела в оперативних службах.

За попередніми даними, на борту не було пасажирів, тільки екіпаж із трьох осіб - вони загинули.

Мер Коломни Олександр Гречищев повідомив, що точне місце падіння літака - це лісовий масив поблизу села Велике Карасьово. "Загрози для жителів навколишніх населених пунктів немає", - написав він у Telegram-каналі.

За даними російського державного пропагандистського агентства ТАСС, літак розбився під час виконання тестового польоту після планового ремонту. Він летів з авіазаводу під містом Луховиці в аеропорт "Внуково" в Москві.

Джерело агенції "Интерфакс" в екстрених службах розповіло, що під час польоту екіпаж подав сигнал лиха, був перенаправлений в зону очікування, і кілька хвилин випрацьовував паливо, а під час спроби заходу на посадку літак зник із радарів,.

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Причиною аварії лайнера могла стати відмова двигуна

В оперативних службах кажуть, що причиною аварії стала "якась несправність", можливо, відмова двигуна.

Літак був випущений в 2014 році та належав компанії "Газпром Авіа". Його виробник - Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК). За даними російського міністерства промислової торгівлі, літак "не був повністю імпортозаміщеним".

Міністерство надзвичайних ситуацій РФ підтвердило авіакатастрофу. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності до смерті двох або більше осіб.

Третя катастрофа Sukhoi Superjet з початку експлуатації

Міжнародна агенція Reuters вказує, що це третя катастрофа Sukhoi Superjet від початку експлуатації цього типу літаків у 2008 році.

Перший розбився під час показового польоту в Індонезії у 2012 році, врізавшись у гору, другий згорів під час приземлення в Шереметьєво у 2019-му. За даними сервісу ch-aviation, російські авіакомпанії експлуатують зараз близько 150 літаків цього типу.

Літак, що розбився, був оснащений двигунами французького виробництва SaM146 і виконував пасажирські рейси "Газпромавіа" з 2015 року. Останній регулярний політ із пасажирами він здійснив, згідно з даними сервісу Flightradar24, 26 квітня.

Після того як навесні 2022 року Захід запровадив заборону на постачання в Росію літаків і запчастин до них, ОАК почала розробляти повністю імпортозаміщений літак Sukhoi Superjet, але його виробництво ще не почалося.