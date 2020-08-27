У Перу оголосили надзвичайну екологічну ситуацію внаслідок розливу нафти

У Перу оголосили надзвичайну екологічну ситуацію після того, як минулої суботи в море вилилося майже 1,2 мільйона літрів сирої нафти, коли великі хвилі залили танкер під час розвантаження сировини на нафтопереробному заводі. Аномально великі хвилі викликало виверження підводного вулкана поблизу архіпелагу Тонга за тисячі кілометрів від місця події.

Винні хвилі

Танкер належить іспанській енергетичній компанії Repsol. Інцидент стався на нафтопереробному заводі La Pampilla, що приблизно за 30 кілометрів на північ від столиці Перу Ліми.

Наслідки розливу нафти біля берегів Ліми, Перу

Танкер Mare Doricum під італійським прапором перевозив 965 тисяч барелів сирої нафти. За даними міністерства охорони здоров’я Перу, течії поширили нафту на відстань понад 40 кілометрів від заводу, забруднивши більше 20 пляжів. Міністерство рекомендує людям уникати цих територій.

Нафтопереробна компанія відкидає відповідальність

Розлив нафти завдав шкоди морській дикій природі та викликав занепокоєння щодо потенційного впливу на засоби існування місцевих рибалок, а також туризм.

Repsol повідомив, що в результаті розливу було забруднено понад дві тисячі кубічних метрів піску. Компанія зазначила, що організувала понад 1350 людей для ліквідації наслідків катастрофи. Правоохоронні органи Перу відкрили провадження щодо забруднення навколишнього середовища. Repsol натомість відкидає відповідальність за розлив нафти, оскільки морська охорона Перу не попереджала про можливе збільшення хвиль.

Постраждала дика природа

Наслідки розливу нафти біля берегів Ліми, Перу

Більше 40 птахів, у тому числі пінгвінів Гумбольдта, яких Міжнародний союз охорони природи вніс до списку тих, що опинилися під загрозою зникнення, доставили до зоопарку Ліми після того, як їх врятували із забруднених пляжів і природних заповідників. "Ми ніколи не бачили нічого подібного в історії Перу", - сказала біолог Лісет Бермудес агенції AFP.

Хвилі спричинив вулкан

Виверження підводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай почалося ввечері п'ятниці 14 січня та досягло свого апогею наступного дня. Гуркіт від виверження було чутно за 10 тисяч кілометрів. Крім того, сейсмічна сила спричинила посилення потужних хвиль, які врізалися в узбережжя від Японії до Сполучених Штатів. За даними бюро метеорології Австралії, їхня висота у районі столиці Тонга Нукуалофа 15 січня досягала 1,2 метра над рівнем моря.