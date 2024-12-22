У передріздвяних тиснявях у Нігерії загинули 67 людей

Тисняви через отримання безкоштовної їжі останніми днями забрали життя 67 нігерійців, повідомляє поліція країни.

Зокрема, кількість жертв тисняви в місті Окія в південному штаті Анамбра зросла до з 13 до 22, ще десять людей загинули в іншому інциденті в суботу в столиці Нігерії Абуджі під час роздачі їжі в церкві. Ці два інциденти сталися за кілька днів після того, як 35 дітей загинули в тисняві на шкільному ярмарку на південному заході країни.

Напередодні Різдва у Нігерії традиційно роздають безкоштовну їжу, що спричиняє подібні трагедії. Зростання кількості смертельних інцидентів пов'язують з погіршенням економічних умов у країні, яка є найбільш густонаселеною в Африці з населенням понад 230 мільйонів. Незважаючи на своє нафтове багатство, Нігерія переживає найгіршу економічну кризу за останні два десятиліття. Інфляція призвела до стрімкого зростання цін, що зробило основні продукти харчування недоступними для багатьох нігерійців.

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