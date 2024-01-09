У Пентагоні назвали причину ушпиталення Остіна

Міністр оборони США Ллойд Остін проходить лікування від раку простати, повідомив Пентагон у вівторок, 9 грудня. Заяві оборонного відомства передувала кількаденна критика від уряду, опозиції та ЗМІ через те, що його очільник ніяк не пояснював свою тривалу госпіталізацію, яка, за даними CNN, триває з 1 січня.

У заяві Пентагону зазначено, що "рак простати був виявлений на ранній стадії і прогноз Остіна відмінний", але потім його довелося знову госпіталізувати в інтенсивну терапію з "ускладненнями", включаючи нудоту і сильний біль у животі, стегнах і ногах.

Ллойдові Остіну - 70 років. До обрання міністром оборони три роки тому він багато років послужив у війську, що створило певну проблему із призначенням на цивільну політичну посаду. Під час служби він став першим чорним генералом, який очолив Центральне командування США. У 2012 році він став першим чорним заступником начальника штабу Сухопутних військ, а також обіймав посаду директора Об'єднаного штабу.