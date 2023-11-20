У Пекіні проводять близькосхідний форум

До Пекіна запросили представників чотирьох мусульманських держав і Палестинської автономії з метою пошуку виходу з нинішнього близькосхідного конфлікту. КНР наполягає на створенні Палестинської держави.

Високопоставлені представники чотирьох мусульманських держав, а також Палестинської автономії зібралися в понеділок, 20 листопада, в столиці Китаю Пекіні для обговорення шляхів припинення війни на Близькому Сході.

Для участі в обміні думками до столиці Піднебесної запросили міністрів закордонних справ Саудівської Аравії, Йорданії, Єгипту та Індонезії, а також представника Палестинської автономії, яка керує Західним берегом річки Йордан, та генерального секретаря Організації ісламського співробітництва.

Як пояснили в МЗС КНР, мета зустрічі - координація дій "задля сприяння деескалації нинішнього палестино-ізраїльського конфлікту, захисту цивільного населення і справедливому розв'язанню палестинського питання".

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Пекін позиціює себе як "добрий друг" і "брат" арабських і мусульманських країн

Про важливість міжнародної співпраці задля припинення війни на Близькому Сході говорив і міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. "Працюймо разом, щоб швидко охолодити ситуацію в Газі і якнайшвидше відновити мир на Близькому Сході", - зазначив Ван Ї у своїй вступній промові перед зустріччю, цитує інформагенція AFP.

"У Секторі Гази насувається гуманітарна катастрофа", - вважає очільник зовнішньополітичного відомства КНР. Крім того, на його думку, ситуація на цій частині палестинських територій, впливає на "всі країни світу". Тож міжнародна спільнота повинна "діяти терміново і вжити ефективних заходів, щоб запобігти поширенню цієї трагедії", закликав Ван Ї.

Також міністр закордонних справ Китаю розповів провідним дипломатам про позицію своєї країни щодо близькосхідного конфлікту. Пекін є "добрим другом і братом арабських і мусульманських країн", запевнив китайський урядовець. Водночас Ван підкреслив: "Китай твердо стоїть на боці справедливості й чесності в цьому конфлікті".

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Китай підтримує створення Палестинської держави

Водночас за словами Ван Ї, Пекін "повністю підтримує" вимогу нещодавнього арабо-мусульманського саміту в Ер-Ріяді про створення Палестинської держави як запоруку вирішення конфлікту, передає Reuters.

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Нагадаємо, Піднебесна не вперше виступає в ролі посередника у розв'язанні протистояння між різники близькосхідними гравцями. Приміром, у березні поточного року за посередництва Пекіна було досягнуто угоди про нормалізацію відносин між Іраном і Саудівською Аравією.