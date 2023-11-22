У ПАР проголосували за розрив дипвідносин з Ізраїлем

Парламент ПАР підтримав закриття ізраїльського посольства в країні та призупинення дипломатичних відносин. Остаточне рішення - за президентом Рамафосою.

Парламент Південно-Африканської Республіки (ПАР) проголосував 21 листопада за закриття посольства Ізраїлю в Преторії та призупинення всіх дипломатичних відносин з країною, доки та "не погодиться на припинення вогню (проти ХАМАСу в Секторі Гази. - Ред.) та не візьме на себе зобов'язання провести обов'язкові переговори за посередництва ООН, результатом яких має стати справедливий, стійкий і тривалий мир".

Як зауважує агентство Reuters, резолюція є значною мірою символічною, оскільки останнє слово - за президентом Сирілом Рамафосою.

Речник президента вже заявив, що Рамафоса "бере до уваги та цінує" позицію парламенту. "Президент і уряд займаються цим питанням, яке залишається відповідальністю виконавчої влади", - сказав він.

Рамафоса і високопоставлені представники міністерства закордонних справ ПАР раніше різко критикували керівництво Ізраїлю за його воєнну кампанію проти ХАМАСу в Секторі Гази та закликали Міжнародний кримінальний суд у Гаазі розслідувати ймовірні воєнні злочини.

ПАР десятиліттями підтримує палестинців, порівнюючи їхнє становище з апартеїдом - політикою расової дискримінації та сегрегації в ПАР у 1948-1991 роках. Ізраїль такі порівняння рішуче відкидає.

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Напад ХАМАСу на Ізраїль

7 жовтня палестинське радикальне ісламістське угруповання ХАМАС, визнане в Ізраїлі, США та ЄС терористичною організацією, здійснило масштабний напад на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю, вторгнулись на його територію та влаштували там наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1200 людей. Бойовики також захопили понад 240 заручників і вивезли їх у Сектор Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія оборони країни (ЦАХАЛ) завдає масованих ударів по Сектору Гази - густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під контролем ХАМАСу, а також проводить там наземну воєнну операцію. За даними підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, в Секторі Гази загинули понад 12 тисяч осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.

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